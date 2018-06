Ostrov smrti. Místo summitu Trumpa s Kimem má krvavou minulost

Pětihvězdičkové hotely, jedny z nejlepších golfových hřišť v Asii, kasina, zábavný park či rozlehlé písčité pláže. Takový obrázek singapurského ostrova znají lidé dnes.

Sentosa v překladu znamená „mír a klid“. Místo summitu, který má vyřešit napjaté vztahy mezi USA a KLDR a klíčové otázky jaderného odzbrojení Severní Koreje, tak nemohlo být příhodnější. „Děkujeme našim skvělým singapurským hostitelům za jejich pohostinnost,“ uvedla tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.