VIDEO: Ostuda na NBA. Zpěvačka Fergie nezvládla národní hymnu

O pořádné rozčarování se postarala americká zpěvačka Fergie na jedné z nejsledovanějších basketbalových událostí roku. Na NBA All-Star Game 2018 totiž doslova zakvičela národní hymnu, což ihned vzbudilo rozporuplné reakce na sociálních sítích. Fanoušci se dohadují, zda byla opilá či jinak indisponovaná. Umělkyně se za své vystoupení posléze omluvila. Informaci přinesl server BBC.

Americká zpěvačka Fergie.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Dvaačtyřicetiletá interpretka, která dříve vystupovala se skupinou Black Eyed Peas, zazpívala 18. února v USA národní hymnu před hvězdami a fanoušky basketbalu. Ti však nemohli skrýt své rozčarování, když svou hymnu v písni nemohli poznat, zpěvačka totiž nezvládla trefit jediný tón. Tím se stala nejdiskutovanější osobou celého večera.

Fergie se posléze za svůj výkon omluvila s tím, že její netradiční interpretace se nemusí zalíbit každému. "Vždycky jsem byl poctěna a hrdá na to, že jsem mohla zpívat národní hymnu a pro NBA jsem chtěla vyzkoušet něco trochu jiného,“ uvedla Fergie pro server TMZ.

"Jsem umělkyně a byl to risk. Nicméně je jasné, že ztvárnění se zkrátka netrefilo do většinového vkusu,“ řekla. "Miluju tuto zemi a upřímně jsem se pokusila o to nejlepší," dodala.

Svou netradiční interpretací však ihned vyvolala bouři na sociálních sítích. Například novinářka sportovního kanálu ESPN Jemele Hillová ihned zveřejnila inkriminované video a poukázala na to, že ani hráč NBA Draymond Green nemohl udržet vážnou tvář.

Draymond is all of us ????? pic.twitter.com/ClWCmY4tfh — Jemele Hill (@jemelehill) 19. února 2018

Někteří přirovnali její styl zpěvu k tomu, který používala Marilyn Monroe, když zpívala na narozeninách prezidenta Kennedyho.

Did #Fergie just try to Marilyn Monroe the Star Spangled Banner? — Tim (@sacrificepage) 19. února 2018

Jiný uživatel žertoval, že bude trvat nějaký čas, než se z tohoto zážitku zotaví.

Fergie's national anthem finished 30 minutes ago and I still haven't recovered. A part of me will never be the same. — Isaac (@WorldofIsaac) 19. února 2018



Nutno dodat, že to není poprvé, co Fergie zpívala americkou národní hymnu. Nikdy se však s takovou kritikou nesetkala. Jak poznamenává server BBC, zůstat u tradiční interpretace zkrátka občas není na škodu.