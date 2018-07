Ostuda, protestuje Polsko po schválení nového justičního zákona

Polský prezident Andrzej Duda ve čtvrtek podepsal zákon, podle kterého si nyní vláda bude moci zvolit nového nejvyššího soudce. Proti tomuto kroku ihned začaly napříč celou zemí protestovat tisíce lidí, a to ve více než dvacítce měst.

Evropská unie ve spolupráci s bojovníky za lidská práva již dříve rozhodla, že legislativa, kterou v Polsku prosazuje vládnoucí Strana zákona a spravedlnosti, podkopává nezávislost a demokracii soudního zřízení.

Prezident Andrzej Duda ono rozhodnutí, že nového hlavního soudce si může vybrat sama vláda, podepsal ve čtvrtek. Již dříve první muž Polska prohlašoval, že v justici hodlá provést čistku, k čemuž využil i spornou novelu zákona. Ta však byla trnem v oku EU, neboť údajně porušuje povinnosti vyplývající z unijních smluv.



Novela zákona o nejvyšším soudu snižuje jeho soudcům věk pro odchod do důchodu ze 70 na 65 let. Soudci, kteří mají odejít, mohou požádat hlavu státu o prodloužení svého funkčního období. Prezident pak může jejich mandát prodloužit o tři roky s možností jedné další obnovy, zákon ale neurčuje žádná kritéria, na jejichž základě se má rozhodovat.

Proti Dudovu nejnovějšímu rozhodnutí protestovalo napříč Polskem několik tisícovek lidí. „Ostuda, půjdeš do vězení,“ křičeli podle britského zpravodaje The Guardian. Někteří dokonce drželi pero, přičemž v souvislosti s podpisem vyzývali prezidenta, aby to své přelomil.



Zmíněná polská strana v prohlášení uvedla, že výrazná "úprava" soudů je nezbytná, aby se zvýšila jejich efektivita a nezávislost.

„Bez reforem nemůžeme přestavět polský stát tak, aby sloužil jeho občanům,“ uvedl Jaroslaw Kaczyňski, mimochodem dlouhodobý kritik EU. Již dříve v červenci bylo propuštěno dvaadvacet soudců. Mimo ně pak Duda odvolal také předsedkyni nejvyššího soudu Malgorzatu Gersdorfovou, ta však odmítla svou funkci opustit, neboť v ní má skončit až v roce 2020.