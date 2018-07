Ostuda. Ztracená příležitost, reagují Američané na summit Trumpa s Putinem

Například mluvčí americké sněmovny Paul Ryan uvedl, že Trump musí ocenit, že Rusové nejsou spojenci USA. „Mezi těmito dvěma zeměmi neexistuje žádná morální ekvivalence. Rusko zůstává nepřátelské vůči našim základním hodnotám a ideálům,“ prohlásil Ryan.

Stejný muž také dodal, že si je jistý, že Rusové prezidentské volby v USA v roce 2016 skutečně ovlivnili. „Bezpochyby,“ prohlásil. „Spojené státy musí dohlédnout na to, aby Rusko zůstalo zodpovědné a ukončilo jakékoli útoky na demokracii,“ nechal se slyšet Ryan.



Senátor a Republikán Lindsey Graham zase řekl, že Trump zaslal Kremlu jasný důkaz o slabině USA. Na Twitteru napsal: „Ztracená příležitost. Nejen, že prezident Trump nezavolal Rusko k odpovědnosti za rok 2016, on ani nevyslal jasné varování před volbami v budoucnu.“

Jeff Flake, senátor z Arizony, šel dokonce tak daleko, že se vystoupení prvního muže USA nebál označit za ostudu. „Nikdy jsem si nemyslel, že se dožiju dne, v němž bude náš americký prezident stát po boku prezidenta ruského, přičemž bude za ruskou agresi vinit právě Spojené státy. Ostudné,“ zkritizoval vyjádření Trumpa na summitu v Helsinkách.

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.