Výčet jeho nálezů dalších vraků je však neméně působivý. Může si připsat například objevení válečné lodi Bismarck v roce 1989, letadlové lodi Yorktown v roce 1988. V roce 2002 pak našel vrak torpédového člunu John F. Kennedy.

Best known for his discovery of the Titanic, ocean explorer Robert Ballard will lead an expedition in search of famed aviator Amelia Earhart https://t.co/UYy6vZ76bz

Earhartová zmizela v roce 1937 spolu s navigátorem Fredem Noonanem, když se snažila stát první ženou, která obletěla planetu. Naposledy byli spatřeni 2. července 1937, když se na palubě svého dvoumotorového letadla Lockheed L-10 Electra vydali z Nové Guineje na poslední etapu cesty. Pak se po nich slehla zem.

Od té doby se různí nadšenci i vědci pokouší zrekonstruovat, co přesně se tehdy stalo. Oficiální závěr amerického námořnictva hovoří o tom, že Earhartová a Noonan zemřeli krátce po zřícení letounu do Tichého oceánu.

Tuto verzi však Ballard odmítá. Po celých desetiletích záhady tak nyní vyrazí známý vědec na neobydlený ostrov Nikumaroro, který leží v západním Tichém oceánu, na půli cesty mezi Havají a Austrálií. Jde o jedno z nejodlehlejších míst na planetě.

What happened to Amelia Earhart? 82 years after her tragic end, Dr. Robert Ballard, best known for his 1985 discovery of the Titanic shipwreck, is embarking on a mission to solve the mystery of her disappearance. #ExpeditionAmelia pic.twitter.com/QoaHQNr20A