Otřesou skandály rozvědkou GRU? Ruské ministerstvo obrany má chystat čistku

Neúspěšné aktivity ruských agentů ve Spojených státech, Velké Británii či Nizozemsku mohou vyvolat čistku mezi nejvyššími představiteli vojenské rozvědky GRU. Podle zpravodajského serveru MBK.Media se v sobotu na ruském ministerstvu obrany uskutečnila tajná schůzka s cílem odhalit a potrestat viníky selhání.

Skupina vysokých státních představitelů podle neověřených informací serveru, který je financovaný kritikem prezidenta Putina Michailem Chodorkovským, detailně analyzovala aktivity všech agentů, kteří se na misích v zahraničí podíleli. Během jednání měly padat i ostré výrazy, jako „pitomci“, „naprostá nekompetentnost“ nebo „nekonečná nedbalost“.

Výsledky šetření jsou podle MBK.Media velice znepokojivé. Blíže neupřesněný zdroj z velitelství GRU měl potvrdit, že důstojníci rozvědky nedodržovali základní služební postupy a zásady práce v utajení. Ke vzájemné komunikaci měli používat nezabezpečená spojení a telefonní čísla registrovaná v moskevském regionu, citlivé informace si navíc předávali v nešifrované formě.

Klíčovou postavou je Bachtin

Mezi osobami zodpovědnými za selhání zpravodajské služby měl být jmenován plukovník GRU Konstantin Bachtin, který v současné době působí na ruské ambasádě v Nizozemsku. Ten byl zodpovědný za koordinaci nepovedeného pokusu o proniknutí do počítačové sítě Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a zároveň je blízkým přítelem Anatolije Čepigy, podezřelého z otravy bývalého agenta Sergeje Skripala.

It claims Konstantin Bakhtin, 2nd secretary of the Russian embassy to The Netherlands, gave away the OPCW operation by calling GRU HQ on a tapped phone line. Bakhtin was listed at same Moscow dorm as Chepiga & reportedly studied at GRU conservatory https://t.co/5FloHmJY6t — Alec Luhn (@ASLuhn) 8. října 2018

Špionážní akce v Nizozemsku byla podle MBK.Media odsouzena k selhání od samotného počátku. „Nizozemská kontrašpionáž agenty sledovala od první chvíle. S největší pravděpodobností monitorovali telefonní hovory Konstantina Bachtina, který opakovaně probíral detaily operace s vojenským útvarem,“ cituje server nejmenovaný zdroj z ruské armády.

Bachtin měl být zodpovědný za technickou stránku celé operace a poskytnout agentům veškeré nezbytné vybavení. „V blízké budoucnosti bude povolán zpět do Moskvy a s největší pravděpodobností nepřijde jen o svou hodnost, ale i o zaměstnání,“ uvedl kontakt.

Selhání v kauze Skripal

Neúspěšný byl i pokus o vraždu bývalého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury pomocí nervového plynu novičoku. Dvojice ruských agentů měla podle vyšetřovatelů pod krycími jmény Ruslan Boširov a Alexandr Petrov opakovaně navštívit Velkou Británii, zmapovat prostředí v okolí Skripalova bydliště a následně aplikovat chemickou látku na vstupní dveře agentova bytu.

At 1pm BST we'll be releasing many more details on the 2nd Skripal suspect. Our initial identification can be found here. https://t.co/RI339OFUco — Bellingcat (@bellingcat) 9. října 2018

Zpravodajskému serveru Bellingcat se však za použití veřejně přístupných informací a zveřejněných čísel cestovních dokladů podařilo dvojici rusů identifikovat jako členy GRU. Pod krycím jménem Ruslan Boširov se údajně skrývá Anatolij Čepiga, který se v minulosti podílel i na útěku bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče do Ruska.

Krycí jméno Alexandr Petrov má zase patřit lékaři vojenské rozvědky Alexandru Miškinovi. „Identifikovali jsme ‚Alexandra Petrova‘, jehož skutečné jméno zní Alexandr Jevgenijevič Miškin. Jde o vyškoleného doktora vojenské rozvědky GRU," tvrdí server, který přislíbil zveřejnění dalších podrobností během úterního odpoledne.

Největší únik dat

Investigativní žurnalisté z portálu Bellingcat se zaměřili také na vozidla, registrovaná na adresách spojených s GRU. Ve spolupráci s ruským serverem The Insider sestavila seznam 305 lidí, kteří vozidla rozvědky používali.

Russia is often criticized for lack of transparency. A freely available leaked car registration database, on the other hand, may be a bit too transparent ?https://t.co/AklTEROTbV — Bellingcat (@bellingcat) 4. října 2018

Databáze obsahuje plná jména, čísla cestovních dokladů, telefonní čísla a adresy. Podle Bellingcat jde o agenty, nebo osoby jiným způsobem napojené na GRU a jejich vedení ve veřejně přístupné databázi novináři označují za největší únik dat v rámci zpravodajské služby v novodobé historii.