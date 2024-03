Jihokorejský zábavní průmysl v posledních letech slaví celosvětový úspěch. Korejské seriály na Netflixu po Hře na Oliheň sklízejí čím dál větší ovace a skupiny jako BTS, EXO nebo Blackpink se zapsaly do povědomí snad každého teenagera. Za pozlátkem slávy korejských idolů se ale skrývá temnější strana showbyznysu.

K-pop se v posledních letech rozšířil do celého světa. Na první pohled se může zdát život korejských idolů téměř perfektní. Mají slávu, krásu, oddané fanoušky a dělají to, co milují. Jejich smlouvy s agenturami jsou ale často přirovnávány ke smlouvám otroků.

Hvězdy často podepisují exkluzivní smlouvy i na téměř 15 let, skoro celý výdělek musí odevzdat agentuře, nemají volnost ve své tvorbě, od rána do večera musí trénovat, držet přísné diety a dokonce nesmí určitou dobu randit nebo mít vlastní mobily. Říká se, že většinou je dostanou zpátky až poté, co vyhrají nějakou soutěž.

Proč nesmí hvězdy randit

Mezi fanoušky vyvolávají největší odezvu zprávy ohledně vztahů jejich idolů. Lidé v Koreji, Japonsku a Číně své hvězdy často zbožňují natolik, že běžně jejich jménem přispívají na charitu, platí za jejich reklamy, turné nebo i nová alba. A když si jejich idol najde partnera, vnímají to, jako kdyby je podváděl.

Agentury si uvědomují tuto extrémní náklonnost, a snaží se proto své hvězdy stylizovat do zdánlivě přístupných a volných jedinců, kteří veškerou svou lásku a pozornost věnují fanouškům. Tento přístup pak vytváří dojem, že celebrity by neměly mít vztahy, neboť je to k jejich obdivovatelům nefér.

Podle stanice CNN je oprávněné, že se agentury oddaných fanoušků bojí. Například poté, co umělci HyunA and E-Dawn prozradili, že spolu už roky randí, akcie nahrávací společnosti Cube Entertainment prudce klesly. V důsledku toho musela pár propustit. Nyní oba pracují v agentuře P Nation, kterou založil rapper Psy.

Nejnovější skandál

Mezinárodní pozornost v tomto ohledu tento týden vyvolal vztah zpěvačky Kariny ze skupiny Aespa s hercem Lee Jae-wookem. Fanoušci po zjištění, že spolu chodí, poslali k její agentuře kamion s přívěsem. „Nestačí ti láska fanoušků? Proč ses nás rozhodla zradit?“ promítli na něj svůj vzkaz. Následovala výhrůžka, že pokud se neomluví, fanoušci odmítnou chodit na její koncerty.

Karina proto ve středu zveřejnila ručně psanou omluvu. „Chápu, proč jste tak rozrušení a zklamaní. Chci to mým věrným fanouškům vynahradit. Nikdy jsem vám nelhala a stále jste pro mě každý opravdu důležitý,“ uvedla.

Společně s omluvou také slíbila, že už bude dospělejší a bude tvrdě pracovat. Ne všem se tím ale zavděčila. Zvlášť čínští fanoušci jí omluvu neuvěřili. „Kdyby jí na fanoušcích opravdu záleželo, ani by se nezamilovala,“ napsal jeden z nich na platformě Weibo.

Zpěvačka Karina ze skupiny Aespa.Zdroj: Wikimedia Commons, 이터널 리턴

Dalším vadilo, že Karina nijak nevyvrátila tvrzení o vztahu. „Co chtějí fanoušci doopravdy slyšet, je, že se s tím chlapem rozešla a neudržuje s ním žádný kontakt,“ prohlásil další uživatel platformy.