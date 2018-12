Dnešní protest, nazvaný organizátory "Veselé Vánoce, pane premiére", byl již čtvrtou demonstrací v tomto týdnu proti Orbánově vládě pořádanou levicovými opozičními stranami, studentskými spolky i obyčejnými občany.

Protestující neodradilo ani chladné počasí a při pochodu směrem k budově parlamentu mávali vlajkami Maďarska a Evropské unie a v rukou měli transparenty s nejrůznějšími slogany, jako například "Nezávislé soudy!"

"Nespokojenost narůstá," uvedl Andi, 26letý student sociologie, který nechtěl zveřejnit své celé jméno. "Tento týden schválili dva zákony…které nebudou sloužit zájmům maďarského lidu," dodal.

