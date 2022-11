Spirála smrti nebo nemoc kroužení?

Video vzápětí vyvolalo řadu spekulací a domněnek, proč se ovce takto podivně chovají. Někteří lidé na internetu naznačovali, že se ovce dostávají do spirály smrti, jako to někdy dělají mravenci.

Jiní tvrdili, že přežvýkavci trpí „nemocí kroužení“, kterou způsobují půdní bakterie. Ty mohou infikovat jednu stranu mozku zvířete a způsobit jeho příklon k postižené straně. Tato teorie má ale mezery, protože nemoc obvykle propukne jen u některých ovcí ze stáda, které po několika dnech nepravidelného kroužení uhynou.

Muže na Floridě napadl aligátor. Děsivý útok zachytil letící dron

Podivné chování ovcí vyvolává řadu otázek i mezi odborníky. „Takové chování jsem u ovcí ještě v životě neviděla. Vypadá to trochu podezřele. Působí to na mě, jako by to bylo nastražené tak, že doprostřed dali něco, co jim brání v tom, aby tam vlezly,“ “ řekla odbornice na hospodářská zvířata z University of New England v australském Armidale Emma Dyleová stanici ABC.

Na snímcích ovcí, které sdílely jiné zdroje, jsou však občas vidět jednotlivá zvířata stojící uprostřed kruhu, jako by zamrzla. Zemědělský vědec z anglické Hartpury University Matt Bell si nemyslí, že by video muselo být podvod. „Když jsou ovce delší dobu zavřené v ohradě, mohou být frustrované a začít chodit v kruhu,“ řekl časopisu Newsweek.

Zoochóza

To je podle něj běžný příznak, který se vyskytuje u divokých zvířat držených v zajetí, zejména u velkých koček. Říká se mu zoochóza a jakmile se takto začne chovat stádní zvíře, může se ve stádě rozšířit jako nějaká podivná nákaza. „Když takové chování vidí ostatní ovce, přidají se, protože to jsou stádová zvířata,“ vysvětlil Bell.

Bellovo vysvětlení podporuje také tvrzení britského deníku Metro. Podle něj si majitel ovcí v Mongolsku všiml, že s přibývajícími dny se ke kroužícímu stádu připojuje stále více jedinců.

Bigfoot na fotografiích: Fotopast údajně zachytila mýtického divokého muže

Nekonečný kruh potulujících se ovcí připomíná jinou podivnou událost, která byla zachycena loni ve východním Sussexu. Snímky z té doby ukazují stádo ovcí, které stojí nehybně a klidně v dokonale utvořeném kruhu. V tomto konkrétním případě se však ukázalo, že majitel ovcí nasypal dobytku potravu do kruhů.

Pro kroužící stádo v Mongolsku takové vysvětlení neexistuje. Bez dalších podrobností bude „velká ovčí záhada“ žít dál.