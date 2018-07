Ovlivňování amerických voleb? Zodpovědnost za to nese Putin, řekl Trump

"Ano, stejně jako se já domnívám, že jsem zodpovědný za věci, které se v této zemi dějí," řekl. „Tak i on jako čelní představitel země, je za tyto události zodpovědný,“ řekl na dotaz redaktora CBS Jeffa Glora, zda odpovědnost za ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016 přičítá Putinovi.

Šéf amerických zpravodajských služeb Dan Coats v pondělí uvedl, že Rusko se i nadále účastní „trvalých a všudypřítomných snah podkopat americkou demokracii.“ Dodal také, že Rusové se připravují zasáhnout i do nadcházejících parlamentních voleb, které se budou konat v listopadu.

„Je to odborník, zabývá se tím a dělá svou práci výborně. Danu Coatsovi bez výhrady věřím a když tvrdí, že to tak je, přijímám to,“ řekl Trump.

Americký prezident po svém návratu z Finska čelí silné kritice z obou pólů politického spektra. Podle ní se obrátil proti své zemi, když na summitu nedokázal vzdorovat Putinovi a prohlásil, že nevidí důvod, proč by mělo Rusko do prezidentských voleb zasahovat. V úterý po svém návratu vysvětloval, že se přeřekl a chtěl říct, že Rusko do voleb zasahovalo, ale neovlivňovalo je.

„Žádný prezident nikdy nebyl tak tvrdý, jako já na Rusko,“ prohlásil Trump ve středu před schůzkou kabinetu v Bílém domě. Dodal přitom, že Putin „tomu rozumí a není z toho šťastný“. Na otázku jednoho z přítomných novinářů, zda jsou pro Rusko stále Spojené státy cílem, Trump zavrtěl hlavou a řekl: „Ne…" přičemž vzápětí dodal: "Děkuji.“

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové svou odpovědí myslel, že novinářům neodpoví. Sandersová dále dodala, že Trump stále považuje Rusko za hrozbu a jeho administrativa tvrdě pracuje na tom, aby zabránila Moskvě vměšovat se do amerických voleb, jako to dělala v minulosti.

Trumpovy komentáře následovaly po sérii ranních tweetů, ve kterých republikánský prezident uvedl, že jeho těžce kritizovaný summit s Putinem by mohl nakonec vyústit „ve velké výsledky“ a obvinil své kritiky z duševní poruchy.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!