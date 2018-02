Platili si pracovníci charity nezletilé prostitutky? Británií cloumá skandál

Oxfam, jedna z nejznámějších charitativních organizací na světě, čelí mezinárodnímu skandálu. Její humanitární pracovníci si totiž během mise na Haiti z peněz dárců údajně platili prostitutky. Britská ministryně pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntová oznámila, že pokud se ukážou být obvinění pravdivá, zastaví charitě její financování, píše deník Daily Mail.

Podle britského listu The Daily Mail bydleli humanitární pracovníci na Haiti v luxusní rezidenci, do níž jim řidiči najatí Oxfamem vozili prostitutky. Některým z nich údajně bylo pouze čtrnáct let. Ve skandálu figuruje i bývalý ředitel Oxfamu Roland van Hauwermeiren, který z peněz organizace financoval orgie pořádané v pronajatém penzionu.

Skutečná míra provinění pracovníků Oxfamu dosud není známa. Vyšetřování kauzy totiž komplikovala skutečnost, že se vedení organizace snažilo věc ututlat. S tím je však nyní zřejmě konec, protože případem se začala zabývat britská Komise pro charitu.

Britská ministryně pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntová navíc v neděli pohrozila, že pokud Oxfam neodhalí všechno, co o skandálu ví, zarazí humanitárním organizacím přísun financí. Jen loni přitom charita od britské vlády získala prostředky ve výši 34 milionů liber (asi 970 milionů korun).

„Chování některých zaměstnanců společnosti Oxfam, ke kterému došlo v roce 2011 na Haiti, bylo naprosto nepřijatelné a v rozporu s hodnotami a standardy, které dodržujeme,“ uvedla organizace v tiskové zprávě. Skandál již stál místo zástupkyni generálního ředitele Oxfamu Penny Lawrencovou, která rezignovala.

Na chování humanitárních pracovníků Oxfamu si obyvatelé Haiti stěžovali už dříve. Nyní ho odsoudil i prezident karibského ostrova Jovenel Moïse. „Neexistuje odpornější živočich než sexuální predátor, který zneužívá svého působení v humanitární organizaci,“ uvedl mimo jiné na Twitteru.

V roce 2010 zemřelo při zemětřesení na Haiti přibližně 200 tisíc lidí, přičemž více než milion dalších ztratilo svůj domov. Na pomoc obyvatelům ostrova vyčlenil Oxfam finanční prostředky ve výši zhruba 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).