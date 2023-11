Skupině ozbrojenců z palestinského hnutí Hamás se z Pásma Gazy podařilo proniknout do jižního Izraele, kde je ale zlikvidovalo izraelské námořnictvo. S odvoláním na armádu o tom informuje server televize CNN. Podle vojáků se radikálové do Izraele dostali po moři s využitím tunelu. V noci na dnešek Izrael pokračoval v náletech na Pásmo Gazy, kde podle místních úřadů zahynulo 80 lidí. Zaútočil také na okupovaném Západním břehu, kde zemřeli tři Palestinci. Izraelská armáda útočila i na cíle v Sýrii.

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás | Foto: Profimedia

Izraelští vojáci na „buňku potápěčů“ narazili jižně od izraelského města Aškelon, které leží pár kilometrů od Pásma Gazy. „Vojáci námořnictva oddíl zlikvidovali,“ uvedla izraelská armáda, která u úzkého pobřežního pásu soustředila desetitisíce vojáků.

Izraelská letadla pak zaútočila na tunelový systém v Gaze, který ústil na pláž, odkud poté útočníci pokračovali dál po moři. Vojáci se snaží zajistit, aby touto cestou do Izraele už žádný ozbrojenec nepronikl.

Palestinské úřady v Pásmu Gazy, které má pod kontrolou hnutí Hamás, dnes ráno uvedly, že v noci na dnešek zahynulo na tomto území kvůli izraelským úderům 80 lidí. Stovky lidí pak údery zranily. Tvrzení válčících stran ale není možné bezprostředně nezávisle ověřit.

Izrael tvrdí, že cílem jeho úderů v Pásmu Gazy je zlikvidovat vojenskou infrastrukturu Hamásu. Dnes izraelská armáda uvedla, že při náletu v Pásmu Gazy zabila velitele praporu severního Chán Júnisu Tajsíra Mubášira, který byl někdejším velitelem námořních sil Hamásu a také se podílel na zbrojním průmyslu skupiny. Jedná se již o několikátého vrchního představitele Hamásu, o jehož zabití Izrael informoval. Mezi zabitými jsou například velitel vzdušných sil Murád abú Murád.

Izrael v noci na dnešek znovu uskutečnil také nálety na Sýrii, které se zaměřily na armádní infrastrukturu a minometná odpalovací zařízení, z nichž podle izraelské armády v úterý přišel útok na Izrael. Podle syrských státních médií při izraelském úderu na vojenská stanoviště ve městě Derá zemřelo osm lidí.

Pásmo Gazy

Hamás v sobotu 7. října Izrael i svět zaskočil masivním útokem právě z Gazy na jih Izraele, kde podle tvrzení izraelských úřadů pozabíjel na 1400 lidí, většinou civilistů, a přes 220 lidí odvlekl do Gazy. Pásmo Gazy, kde na území menším než Praha žije asi 2,3 milionu Palestinců, Izrael v odvetě bombarduje a uvalil na ně blokádu. Ta se týká i pohonných hmot, potravin a vody. Jen v úterý při izraelských náletech v Gaze podle místních zdravotníků zemřelo 704 Palestinců, včetně 305 dětí. Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) je to nejvyšší počet mrtvých v Gaze za jediný den od začátku války.

Tři Palestinci podle agentury Reuters zemřeli také na Západním břehu, který Izrael dlouhodobě okupuje. Izraelská armáda uvedla, že při zásahu v uprchlickém tábore v Džanínu na její vojáky začali Palestinci střílet a házet výbušná zařízení. Armáda pak nasadila dron, který podle palestinských údajů zabil tři lidi a dalších více než 20 zranil.

Nyní panují obavy, že nemocnicím v Pásmu Gazy už brzy dojdou zbytky pohonných hmot, a budou tak bez elektřiny, kterou vyrábějí za pomoci generátorů. Na životě by to podle serveru BBC News mohlo ohrozit přes 1000 lidí. Podle OSN by bylo na uspokojení základních potřeb nutné, aby se do Gazy dostávalo denně nejméně 160 tisíc litrů pohonných hmot. Izrael v úterý vzkázal, ať se OSN obrátí na Hamás, který má podle něj pohonných látek stále dostatek.

Situaci v Gaze kritizoval Dětský fond OSN (UNICEF), podle něhož je „stále větší skvrnou na našem kolektivním svědomí“. Míra úmrtí a zranění dětí je podle něj ohromující.