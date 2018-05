Ozbrojené jednotky i zkoušky sborů. Přípravy na královskou svatbu vrcholí

Do britské královské svatby zbývá pouhý den a přípravy jsou v plném proudu. Světová média se již předhánějí ve zveřejňování podrobností obřadu a ulice se plní výzdobou s portréty obou svatebčanů. Princ Harry si vezme americkou herečku Meghan Markleovou již v sobotu ve 12 hodin místního času, tedy ve 13 hodin středoevropského času, na hradě Windsor.

CentrumLondýna je již vyzdobeno britskými vlajkami a v posledních dnech Británie nežije ničím jiným. Avšak prý v porovnání se svatbou Harryho staršího bratra Williama s vévodkyní Kate, budou prý oslavy o něco málo skromnější.

Očekává se, že svatba přijde Brity na 32 milionů liber (928 milionů korun). Většinu z toho tvoří výdaje na zajištění bezpečnosti. Město Windsor, kde se událost odehraje, se tak musí připravit na největší policejní manévry v dějinách města. Policie nasadí ozbrojené hlídky, zavede bezpečnostní kontroly a rozmístí zátarasy.

Samotný ceremoniál svatby doprovodí více než 250 členů ozbrojených jednotek, které v rámci příprav prošly ulicemi již ve čtvrtek. Zúčastní se i jednotky, u kterých sloužil princ Harry.

Ve Windsoru se čeká účast nad 100 tisíc návštěvníků a akreditovaných je na pět tisíc novinářů. Do samotného areálu hradu má pak být vpuštěno na 2500 osob. Přípravy jsou v plném proudu i v kapli svatého Jiří, kde se bude obřad odehrávat. Zde již pilně trénuje sbor pod vedením dirigenta Jamese Viviana.

Britští novináři již také dokonce dostali přístup do windsorské kuchyně. Tým 30 královských kuchařů v čele se šéfkuchařem Markem Flanaganem nyní finišuje s tabulí pro stovky hostů. Pár se však podle něj na přípravě velmi intenzivně podílel. „Všechno ochutnali a konzultovali s námi každý detail,“ řekl šéfkuchař.

Flanagan si pochvaloval i načasování svatby, které je podle něj naprosto ideální, protože právě nastala sezona britské zeleniny. „Královský pár chtěl, abychom v menu použili všechny místní sezonní produkty a díky nedávnému dobrému počasí se nám to daří,“ uvedl Mark Flanagan.

Podrobnosti svatebního menu zatím však zveřejněny nebyly. Na odpolední recepci, kterou bude po obřadu hostit královna Alžběta v kapli svatého Jiří, se očekává asi 600 hostů.

Podle všeho půjde o recepci, kde se bude jídlo konzumovat vestoje a hosté si pochutnají na nejrůznějších jednohubkách a pokrmech v malých miskách. Jak Flanagan poznamenal, nepůjde o žádné experimenty, ale vyzkoušenou klasiku.

Večerní recepci pro 200 hostů pořádá v sobotu i Harryho otec, princ Charles. Kaple a další místa, na kterých se královská svatba odehraje, vyzdobí významná londýnská floristka Phillipa Craddocková. Kensingtonský palác také uvedl, že výzdoba bude odrážet divokou okolní krajinu, ze které bude mnoho květin pocházet.

Květinami, konkrétně tedy bezovými květy má být vyzdoben i svatební dort. Bude prý chutnat po citrónu a upečen by měl být také pouze ze sezónních přísad. Peklo ho vyhlášené londýnské cukrářství Violet Bakery.

Dlouho se diskutovalo o tom, zda Meghan k oltáři povede její otec Thomas Markle. Ve včerejším oficiálním prohlášení to však Meghan definitivně vyvrátila s tím, že doufá, že bude jejímu otci dopřán prostor k tomu, aby se mohl soustředit pouze na své zdraví.

Meghan tak k oltáři nakonec povede princ Charles, Harryho otec. V prohlášení to uvedl Kensingtonský palác, podle něhož ho o to požádala samotná Meghan Markleová, přičemž princ Charles je potěšen, že ji může tímto způsobem uvítat do královské rodiny. Vyvrátily se tím spekulace, že herečku by k oltáři měla vést její matka Doria Raglandová.

Chybět mezi hosty naopak nebude například slavný britský zpěvák sir Elton John, který je jedním z blízkých přátel královské rodiny a byl také nejbližším přítelem princezny Diany. Podle britských deníků zde bude i zpívat. Na oficiální královské akci tak vystoupí po 21 letech, protože naposledy se tak stalo na Dianině pohřbu v roce 1997.

Mezi hosty by také neměla chybět Meghanina dobrá kamarádka, tenistka Serena Williamsová a účastnit by se měl i zpěvák James Blunt, se kterým Harry sloužil v armádě nebo zpěvačka Joss Stoneová, jež je ambasador Harryho charitativního projektu.

Šaty princovy vyvolené budou do poslední chvíle záhadou. Za družičku však Markleové nejspíš půjde známá kanadská stylistka Jessica Mulroneyová.

Britský tisk také rozebírá, zda Meghan po svatbě získá titul vévodkyně ze Sussexu, a také jaké bude mít postavení v královských palácích. Podle posledních průzkumů Meghanina popularita v poslední době velmi vzrostla – na 40 procent Britů je jí velmi pozitivně nakloněno a necelých 60 procent je pak přesvědčených, že Meghan velmi dobře doplní prince Harryho v královské rodině. A pouze 19 procent Britů o ní smýšlí negativně.