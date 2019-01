K útoku došlo v úterý asi v 11:17 místního času. Zdranění školáci byli převezeni do nemocnice, tři z nich ve vážném stavu. Podle čínského zpravodajského portálu China Daily však žádný z nich není v ohrožení života.

Policie útočníka zadržela na místě činu. Zatím ale neoznámila, čím byl muž ozbrojen, ani jaké byly motivy jeho činu.

#Breaking 20 pupils at No.1 Affiliated Elementary School of Beijing Xuanwu Normal School were hurt by a man with a hammer on Tue, said staff at Xuanwu Hospital. At least 3 students were seriously injured and received treatment at the ICU. The suspect has been arrested. pic.twitter.com/wJLUxopBZc