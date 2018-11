Ozonová vrstva se obnovuje. Díra nad Antarktidou zmizí jako poslední

Ozonové díry se postupně zacelují. Ukazuje to zpráva OSN, která byla v pondělí zveřejněna na vědecké konferenci v ekvádorské metropoli Quitu. Štít, který chrání Zemi před rakovinu způsobujícím slunečním zářením, od konce 70. let minulého století poškozovaly nebezpečné chemikálie.

Planeta Země. Ilustrační foto.Foto: volné dílo: NASA/Apollo 17 crew/wikimedia.org

„Důkazy předložené autory ukazují, že se ozonová vrstva v částech stratosféry od roku 2000 obnovuje rychlostí jedno až tři procenta za deset let,“ uvedla OSN ve svém prohlášení.

Pokud bude obnova ozonové vrstvy pokračovat stejným tempem, měla by se nad severní polokoulí dostat na úroveň roku 1980 ve třicátých letech. Nad jižní polokoulí by se měla obnovit do padesátých let a nad Antarktidou by se měla ozonová díra zacelit do šedesátých let tohoto století.

Zlepšení situace je možné pouze díky dodržování Montrealského protokolu z roku 1987, který zakázal výrobu látek ohrožující ozonovou vrstvu. Jedná se zejména o freony, které se v minulosti masově používaly jako nosné plyny v tlakových sprejích nebo jako chladicí média v ledničkách.

Nový zdroj emisí může obnovu zbrzdit

Zpráva nicméně také zjistila minimálně jedno porušení protokolu. Od roku 2012 neočekávaně vzrostla výroba a emise škodlivého chlorfluoruhlovodíku CF-11. Pokud by růst emisí CFC-11 pokračoval stejným tempem, obnovení ozonové vrstvy na úroveň roku 1980 by se zpozdilo o zhruba sedm až dvacet let.

Bez problémů však nejsou ani látky, které chemikálie poškozující ozonovou vrstvu nahradily. Jejich nevýhodou je, že přispívají ke skleníkovému efektu. Příští rok však má vstoupit v platnost dodatek k Montrealskému protokolu, který by měl tento problém vyřešit.