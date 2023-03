„Setkání“ ruské stíhačky Su-27 a amerického bezpilotního letounu MQ-9 Reaper, které skončilo pádem poškozeného dronu do Černého moře, je bezesporu největší veřejně známou konfrontací mezi oběma mocnostmi od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Jako potenciálně nebezpečný okamžik tak logicky vyvolává řadu otázek. Co se vlastně stalo?

„MQ-9 Reaper prováděl rutinní operace v mezinárodním vzdušném prostoru, když ho zaměřil a zasáhl ruský bojový letoun. Vedlo to ke zřícení a ztrátě MQ-9.“ Přesně takto informovala americká armáda o incidentu, který se měl odehrát v úterý 14. března v oblasti Černého moře. Později doplnila, že dvě ruské stíhačky prováděly manévr s cílem dron odchytit, přičemž jedna z nich zasáhla jeho vrtuli. Předtím měly ruské letouny vypouštět na dron palivo a nalétávat na něj.

Podle americké armády je pravděpodobné, že při kontaktu s dronem byla poškozena i stíhačka Su-27. To by mohlo naznačovat, že se nejednalo o úmysl, ale o nehodu. Jenže… „Chování ruských pilotů bylo nebezpečné a neprofesionální. Domnívám se, že jejich činy mluví samy za sebe,“ odmítl tuto variantu mluvčí amerického letectva Patrick Ryder, kterého citoval server BBC.

Moskva navíc obratem informovala, že ruské stíhačky nebyly s americkým dronem v kontaktu a že k jeho pádu došlo v důsledku „prudkého manévrování“.

A stejný tón zvolila ruská strana i ve středu, kdy se k událostem předchozího dne vrátil ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov. „Americký bezpilotní letoun se záměrně a provokativně pohyboval směrem k ruskému území s vypnutými odpovídači,“ stojí v jeho vyjádření zveřejněném na stránkách ambasády. Diplomat podle ruských agentur rovněž celý incident označil za provokaci.

Otázkou tedy zůstává, co, pokud vůbec něco, nejnovější epizoda tohoto nekonečného seriálu znamená pro budoucnost operací amerických dronů nad Černým mořem. „Pokud se nás snažili odradit od létaní v mezinárodním vzdušném prostoru nad Černým mořem, tak neuspěli. To se jednoduše nestane,“ uvedl pro televizi VOA bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby.

V oblasti Černého moře přitom nejde ani zdaleka o první incident mezi americkými a ruskými stroji. Ba právě naopak, tato „setkání“ byla v době před vypuknutím války na Ukrajině natolik běžná, že se jim dokonce věnovala studie think-thanku RAND.

Třetí světová válka? Spíš ne

V reakci na úterní incident zaplavily sociální sítě výkřiky varující před rozpoutáním třetí světové války. Experti ale mírní vášně. „Událost nepovede k přímému konfliktu mezi Ruskem a USA. Rusko obdobně přistupuje k americkým a spojeneckým letadlům a námořním plavidlům na různých místech po celá desetiletí, a to bez toho, aby vyvolalo konflikt,“ citoval server Kyiv Post z vyjádření Institutu pro studium války.

Mohlo by se tedy zdát, že nejnovější epizodka skončí vzájemným obviňováním a neochotou Moskvy uznat byť jen špetku viny. Není to ale tak úplně pravda. V zájmu USA totiž zcela určitě není, aby jejich dron padl do rukou nepřítele. „Aniž bych zacházel do přílišných podrobností, mohu říci, že jsme podnikli kroky k ochraně našeho majetku. Samozřejmě nechceme, aby se tento konkrétní dron dostal do cizích rukou,“ zdůraznil Kirby.

Bezpilotní víceúčelový letoun General Atomics MQ-9 Reaper byl do výzbroje americké armády zařazen v roce 2007. Ačkoli se může využívat k průzkumu, primárně je určený k ničení mobilních pozemních cílů. Poprvé byl bojově nasazen krátce po svém zařazení do amerického letectva, a to ve válce v Afghánistánu. Dron, jenž může dosáhnout maximální rychlosti 482 kilometrů v hodině, operuje ve středních výškách a při provádění průzkumných misí vydrží ve vzduchu až 30 hodin. V roce 2020 se jeho cena pohybovala kolem 18 milionů amerických dolarů (v přepočtu asi 400 milionů korun).

K obdobným incidentům docházelo i dříve

Asi nejznámějším incidentem souvisejícím s americkým dronem až dosud bylo sestřelení RQ-4 Global Hawk íránskými revolučními gardami, ke kterému došlo v roce 2019. Americká armáda tehdy tvrdila, že stroj byl sestřelen v době, kdy byl od íránského pobřeží vzdálen asi 34 kilometrů, podle Teheránu se tak však stalo nad územím Íránu. Jisté je tak jen to, že se událost stala v době silného napětí mezi Teheránem a Washingtonem, které způsobilo americké vypovězení jaderné dohody zahraničních mocností s Íránem z roku 2015.

Obdobné incidenty se však v minulosti nevyhýbaly ani Reaperům. V roce 2009 ztratili američtí piloti nad Afghánistánem kontrolu nad dronem, proto jej stíhačka preventivně sestřelila. V roce 2017 - a opět v roce 2019 - pak americké Reapery v Jemenu sestřelily povstalecké síly Hútiů. Čas od času se objevují i případy, kdy se víceúčelové letouny MQ-9 Reaper ztratily kvůli rušení signálu mezi operátorem a dronem. Tak tomu zřejmě bylo i v roce 2019, kdy italská armáda přišla o Reaper nad Libyí.