Obě černé skříňky zříceného etiopského letounu byly tento týden poslány do Francie, protože etiopské úřady neměly k jejich analýze nezbytné kapacity. Podle Francouzského úřadu pro bezpečnost civilního letectví (BEA) byly technické práce na zapisovači letových údajů i na záznamníků hlasů v kabině ukončeny a získané informace předány etiopským vyšetřovatelům.

"Černé skříňky byly v dobrém stavu a podařilo se z nich stáhnout všechna relevantní data," citoval deník The Wall Street Journal etiopského ministra obrany Dagmawita Mogese. Předběžná zpráva o výsledcích vyšetřování by měla být hotova do 30 dnů, přičemž se na ní podílí etiopští a američtí vyšetřovatelé.

Příliš podobností mezi nehodami

Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines se zřítil v neděli 10. března ráno šest minut po startu nedaleko města Bishoftu, 62 kilometrů jihovýchodně od etiopské metropole Addis Abeby, odkud startoval.



Na palubě letu do keňského Nairobi bylo 149 cestujících a osmičlenná posádka. Pasažéři pocházeli z 35 zemí. Podle aerolinek pilot hlásil problémy již krátce po startu a žádal o návrat. Letadlo při dopadu začalo okamžitě hořet a záchranáři se k troskám dostali až po několika hodinách. Nikdo z lidí v letadle neštěstí nepřežil.

Podobný scénář měl nehoda stejného typu letadla indonéské nízkonákladové společnosti Lion Air, které se loni 29. října zřítilo krátce po startu v Jakartě do moře. V tomto případě bylo na palubě 189 lidí, včetně tří dětí. Ani tehdy nikdo nepřežil.

Obě letadla byla přitom úplně nová. Lion Air dostal svůj Boeing 737 Max 8 teprve loni v srpnu a Ethiopian Airlines pak loni v listopadu.

Klapky v nezvyklé poloze

Podle agentury Reuters navíc vyšetřovatelé objevili v troskách etiopského boeingu kus stabilizátoru s klapkami v nezvyklé podobě. Ve stejné přitom byly i klapky indonéského stroje.

V reakci na zřícení etiopského boeingu zakázali americký Federální úřad pro letectví (FAA) i další světoví regulátoři provoz těchto letadel. K dočasnému omezení provozu strojů následně vyzvala i společnost Boeing.