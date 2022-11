Záchranáři dorazili na místo až den na to, nenašli tam však žádné přeživší. Informace o havárii zveřejnil internetový portál Aviation Safety Network. Deníku zprávu potvrdily dva další zdroje.

„Jeto pravda. Letadlo bez cestujících na palubě přepravovalo náklad. Bohužel bylo v oblasti špatné počasí a pilot i s kopilotem havarovali někde do deštného pralesa. Podrobnosti k tomu z Konga ale zatím nemáme. Petr létal u tamní soukromé společnosti. Než se přesunul do Afriky, byl pilotem u Českých aerolinií,“ řekl Deníku někdejší pilot a ředitel letiště v Kunovicích Stanislav Sklenář.

Potvrdil zároveň, že podle zveřejněných údajů v Kongu havaroval letoun L-410UVP, vyrobený v Kunovicích v roce 1986.

Zkušený pilot oblast dobře znal

Africkou oblast, kde Petr Sabo havaroval, i jeho samotného, dobře znal zalétávací pilot v letecké továrně v Kunovicích Stanislav Žemlička, jenž v Kongu pracoval pro Červený kříž i pro OSN jako pilot v letech 2007-2016.

„Bouřky tam byly na denním pořádku. Počasí se kolem rovníku příliš nemění. V tom, jestli je zrovna období dešťů, nebo nedešťů, jsou tam jen malé rozdíly,“ přibližuje Stanislav Žemlička.

Bouřky v té části Konga podle jeho slov přicházely prakticky každý den před západem slunce.

„Vždycky jsme se s nimi nějak popasovali. Pokud bylo hodně mizerně, museli jsme odložit přistání, abychom neletěli do té největší hrůzy. Proto jsme museli mít palivo navíc. Počasí se ale dokázalo změnit během půl hodiny,“ popisuje meteorologické podmínky v Kongu Stanislav Žemlička. Ten se také pokusil zaspekulovat o možných příčinách havárie L 410 v inkriminované části rovníkové Afriky.

Trasa letounu L-410 Zdroj: aviation-safety.net

„Tam, kam letěl – do Gomy, jsem to velmi dobře znal, protože jsem tam i nějaký čas bydlel. Letiště v Gomě se nachází v údolí, kam jdete na přistání do jakéhosi pomyslného hrnce. Odkud letěl, totiž musel napřed vystoupat nad hory, aby pak klesal k jezeru na přistání,“ líčí terén kolem letiště ve městě Goma Stanislav Žemlička.

Podle něj je těžké říct, co pád letadla mohlo způsobit.

Spekulace o příčině: technická závada nebo sestřel

„Mohla to být i nějaká technická závada. Odbočil z trasy, což značí, že nějaké problémy mít musel. Třeba mu vysadil motor, což se ale dozvíme. Mohl ho i někdo střelit do motoru. My jsme měli v postupech nařízení, nelétat nad těmi kopci níž než kilometr, aby nás nemohla ohrozit střelba z kalašnikovů. V té oblasti jsou totiž pořád rebelové, horká půda, stále tam dozorují vojska OSN. I takto se to mohlo klidně stát,“ zamýšlí se Stanislav Žemlička.

Přiznává, že osobně znal Petra Sabo mnoho let, někdy od roku 1977, už z Aeroklubu Kunovice, jehož byl členem.

„Naposledy jsem se s ním potkal po delší době, zhruba před třemi týdny, než letěl do Gomy. Bavili jsme se spolu o tom regionu, kde má operovat, protože tam předtím nelétal. Probírali jsme místní podmínky, jak to tam vypadá. A ona Goma se mu stala osudnou. Je mi to líto, byl fajn kluk. Taková upřímná a otevřená povaha,“ vzpomíná Stanislav Žemlička na kamaráda.