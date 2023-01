Nejmenovaný pár ve věku kolem čtyřiceti let z Brisbane zažil výlet, na který do smrti nezapomene. Když se mladí manželé přihlásili na zážitkový pobyt v divočině na opuštěném ostrově North West Island nacházejícím se v Korálovém moři zhruba 55 kilometrů od pobřeží Austrálie , nepočítali s tím, že skutečně budou muset bojovat o své životy.

Zhruba pětadvacet pasažérů se v sobotu nechalo vysadit na odříznutém místě. Pár zde plánoval zůstat do úterý, zatímco by si užíval panenské přírody a využíval čas ke společnému koníčku: paddleboardingu. Aniž by informoval ostatní účastníky zájezdu nebo organizátory o svých aktivitách, vydal se na moře. Oblíbený sport se však manželům mohl stát osudným. Když oba paddleboardisty zachytil silný proud, bylo jim jasné, že v dané situaci nic nezmůžou, a tak se nechali unášet mořem, než se opět pokusili plavat směrem k ostrovu.

Záchrana na poslední chvíli

Tři dny museli manželé čekat na záchranu. Měli štěstí, že do oblasti, kam je zrovna proud unesl, měl se svou lodí namířeno rybář Lorne Benussi. Ten o nečekaném zážitku povyprávěl místním médiím.

Chystal se jít zrovna spát, když najednou uslyšel volání o pomoc. Podle deníku The Guardian s odkazem na australská média Benussi uvedl, že když posvítil baterkou do vody, spatřil pár, který se vehementně snažil udržet na hladině. Se svým otcem Denisem neváhali, spustili na moře člun a okamžitě se vydali k paddleboardistům. Situaci komplikovalo počasí. Tou dobou zrovna pršelo a byl poměrně silný vítr.

K dvojici se jim ale přesto podařilo doplout. Viděli, že oba lidé jsou šlapáním vody velmi zesláblí, a tak jim museli pomoci se dostat na plavidlo. „Okamžitě se zhroutili. Byli úplně na dně,“ vzpomínal rybář.

Dodal, že je vzali zpět na loď, kde jim poskytli jídlo, pití a horkou sprchu. „Muž se musel nalokat slané vody. Byl ve velké křeči,“ sdělil Benussi novinářům. „Dal jsem jim i sirupový nápoj pro zvýšení hladiny cukru,“ uvedl. Pár pak většinu času na lodi prospal.

Podle zkušeného rybáře měli manželé obrovské štěstí, že dokázali na moři tak dlouho přežít. Zejména, když se ve zdejších vodách vyskytují velké počty žraloků. „Kdyby plavali na opačnou stranu, dopadlo by to úplně jinak,“ řekl Benussi. Zachránění paddleboardisté se mu svěřili, že jeho loď nebyla první, na kterou narazili. Údajně kolem nich proplulo více plavidel, na které křičeli, jenže si jich nikdo nejspíš nevšiml.

Benussi dále sdělil, že odbornou pomoc se mu podařilo zalarmovat až na druhý den. Jakmile se dostal do oblasti, kde se vyskytuje telekomunikační signál, napsal svému synovci SMS. Ten zavolal pobřežní stráži a záchranné službě. Záchranáři pak dorazili do přístavu v Rosslyn Bay, kde už Benussi se svou lodí zakotvil. Stále zesláblý pár museli vynést na nosítkách. Podle queenslandské záchranné služby byli oba lidé převezeni do nemocnice ve stabilizovaném stavu.

Organizátoři zájezdu v šoku

Majitele společnosti Curtis Ferry Services Adama Balkina událost překvapila. Dle jeho slov to bylo poprvé, kdy se někdo ztratil na paddleboardech. „Je to velmi nešťastná okolnost,“ zmínil The Guardian jeho vyjádření pro tamní média. „Pokud jste plavali ve vodě bez záchranné vesty a přežili jste víc než šestatřicet hodin, musíte si koupit losy do loterie,“ poznamenal Balkin.

Dodal, že zájezd je oblíbenou atrakcí. Na ostrově nejsou žádné generátory. Cestující si tak musí s sebou dovézt například ledničky na baterie či plynové vařiče, aby si mohli uvařit jídlo. „Tábornické vybavení jsme manželům již vrátili,“ uvedl s tím, že jim ještě musí domů dopravit jejich auto, které mají stále zaparkované u sídla společnosti.