Pákistánská policie pátrá po šéfovi drogového gangu. O pomoc požádala Interpol

Pákistánské úřady požádaly Interpol o pomoc při pátrání po údajném šéfovi drogového gangu, pro který zadržená Tereza H. pašovala 8,5 kilogramu heroinu. Podle tamních médií by jím měl být Tariq, který žije v britském Manchesteru.

"Pákistánské úřady požádaly prostřednictvím Interpolu ministerstva vnitra a zahraničí dalších zemí o pomoc při pátrání po Tariqovi žijícím v Manchesteru. Doufají, že docílí jeho vydání do Pákistánu, kde ho čeká vyšetřování," uvedl pro server Dawn nejmenovaný představitel pákistánských celníků.

K Tariqovi vyšetřovatele dovedly informace získané od Terezy H., která s pákistánskými úřady od svého zadržení spolupracuje. Na základě její výpovědi již byl zatčen muž jménem Šaíb, který jí v pákistánském Láhauru předal zavazadlo s heroinem.

Dívka pocházející z Uherského Hradiště nyní čeká na soud ve vyšetřovací vazbě v Láhauru. Ačkoli se jí dostalo podpory ze strany českého konzulárního úřadu, na to, že by se v brzké době mohla vrátit do České republiky, musí zapomenout.

„Česko nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu. V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánská strana,“ vysvětlila Valentová s tím, že tato problematika spadá do gesce Ministerstva spravedlnosti ČR.