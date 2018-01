Češka, která pašovala heroin, promluvila. Policie zatkla jejího komplice

Policie v Pákistánu zadržela komplice Češky, která se snažila ze země propašovat heroin. Podařilo se ho dopadnout právě díky informacím, které Tereza H. sdělila kriminalistům při výslechu. Celníci dívku na letišti v Láhaur zadrželi ve středu 10. ledna s devíti kilogramy drogy, které se snažila přepravit z Pákistánu do Abú Zabí.

Policie při zásahu v Láhaur zatkla muže, který oficiálně pracoval jako obchodník s nemovitostmi. Kriminalisté nyní po dalších členech překupnického gangu pátrají. Informoval o tom pákistánský server SAMAA.

Místní policie také vyslýchá řidiče, který 21letou dívku vezl na letiště, k jeho odhalení přispěli i záběry z bezpečnostních kamer na letišti.

Za pašování drog se v Pákistánu udělují mnohaleté tresty, přičemž hrozí i trest smrti. U cizinců se k němu ale zpravidla nepřistupuje. Pokud bude Češka odsouzena, bude obtížné ji dostat zpět do vlasti.

„Česko nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu. V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánský strana,“ vysvětlila Irena Valentová s tím, že tato problematika spadá do gesce Ministerstva spravedlnosti ČR.