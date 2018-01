Pákistánský soud poslal Češku zadrženou s drogami na čtrnáct dní do vazby

Speciální soud v pákistánském Láhauru poslal na 14 dní do vyšetřovací vazby 21letou Terezu H. zadrženou na místním letišti s devíti kilogramy heroinu. Informoval o tom pákistánský web Customs Today. Drogy prý vezla přes hranice několikrát.

České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že vyšetřování případu může trvat týdny. "Termín soudního líčení stanoven nebyl," uvedla pro Českou televizi mluvčí ministerstva Irena Valentová. Toto soudní líčení má rozhodnout o případné vině.

Pákistánský web zmiňuje, že se 21letá žena, jejíž jméno uvedl, pokusila propašovat devět kilogramů heroinu z Pákistánu do Abú Zabí, přičemž byla zadržena na láhaurském letišti. Dodává, že žena byla v Pákistánu legálně, měla vízum k návštěvě rodiny, které platilo od 15. listopadu do 14. února.

Češka původně popírala, že by něco pašovala. Později však uvedla, že o věcech ukrytých v jejím zavazadle věděla, netušila ale, že je to heroin. Na videích po zatčení, o kterých informoval deník Blesk, prý dívka přiznala, že jela s drogami už počtvrté. „Poprvé mi dali do kufru tři nějaké sošky, že jsou to dárky. Nevěděla jsem, že tam něco je. Podruhé už jsem to věděla, ale měla to být tráva. Potřetí a počtvrté už mi vyhrožovali. Řekli ale, že to je něco, z čeho se drogy teprve udělají, ne že to je heroin. Ani že je toho tolik,“ vysvětlovala.

Vyšetřování jednadvacetileté dívky by měli i nadále provádět celníci, po jeho skončení (odhadem týdny) by mohl začít soud. Konkrétní termín soudního líčení nebyl stanoven,“ uvedla Irena Valentová.

Česká ambasáda v Islámábádu společně s honorárním konzulem v Láhaur je v kontaktu s celní správou a zažádala o umožnění konzulární návštěvy zadržené Česky.

„Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, nicméně ambasáda je v kontaktu s její rodinou,“ konstatovala Valentová.

Ke zmírnění trestu by mohl přispět fakt, že zadržená s vyšetřovateli spolupracovala. Bezpečnostní složky po její výpovědi zahájily v různých částech města razie. Sousední stát Pákistánu – Afghánistán – je největším světovým producentem opia, suroviny pro výrobu heroinu. Velké množství afghánských opiátů cestou na trhy v Evropě a Asii putuje přes Pákistán, uvádí protidrogový úřad OSN.

Pašeráctví drog patří mezi delikty, za které je v Pákistánu udělován trest smrti. Pokud se ale zločinu dopustí cizinci, k trestu smrti se obvykle nepřistupuje, odsouzení však na dlouhá léta putují do nejtvrdších vězení.