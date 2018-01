Pákistánští úředníci se přou o vazbu Češky, která pašovala devět kilo heroinu

/VIDEO/ Úředníci ze tří pákistánských organizací kontrolujících cestující se nemůžou dohodnout, kdo z nich by měl vyšetřovat případ Češky, která se přes letiště v Láhaur snažila propašovat devět kilogramů heroinu. Zprávu přinesl web pakistantoday.com.pk.

Celní úředníci chytili jednadvacetiletou Terezu H. na cestě do Irska přes Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Mladá žena byla chycena až potom, co bez problému prošla přes dvě přepážky protidrogové kontroly na mezinárodním letišti Allama Iqbal ve městě Láhaur.

Tereza H. byla poté zadržena v budově celnice, protože ji celníci odmítli vydat protidrogovým úředníkům. Ti se spolu s pracovníky letištní bezpečnosti nyní snaží, aby byla žena převezena na jejich pracoviště k výslechu. Celníci se ale k něčemu takovému zatím nechystají.

Video ze zadržení Terezy H.:

Server pakistantoday.com.pk uvedl, že si tyto tři úřady k dané věci vzájemně rozeslaly oficiální dopisy.

Situace už dospěla do takového bodu, že úředníci začali provádět výzkum toho, jak by mohli legálně dostat ženu do své vazby k výslechu. Jejich samotná práce tak zatím stojí. Podle pákistánského zákona by v tomto případě měla vazba a výslech spadat do pravomoci protidrogových úředníků.

Tereza H. pobývala v Pákistánu na základě tříměsíčního rodinného víza, které je platné od 15. listopadu loňského roku do 14. února roku letošního.