Průlomový objev. Genetické dědictví neandrtálců ovlivnilo i dnešní Afričany

Nová metoda pro analýzu stop neandrtálského genu v lidském genomu odhalila, že neandrtálský odkaz si nese i moderní africká populace, jakkoli byl tento kontinent dlouho považován za oblast, na niž neměli neandrtálci vliv.

Rekonstrukce neandrtálské ženy z roku 2004 od Mortena Jacobsena | Foto: Wikimedia Commons, Bacon Cph - Cro-Magnons Conquered Europe, but Left Neanderthals Alone, CC BY 2.5