Palestinci žádají v Haagu vyšetření izraelských zločinů na svých územích

Palestinský ministr zahraničí Rijád Malikí požádal žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) v nizozemském Haagu o zahájení plného vyšetřování porušování lidských práv, kterého se Izrael údajně dopouští na palestinských území. Zdůraznil přitom, že důkazy jsou nepřekonatelné.

Malikí v úterý předložil tzv. „postoupení“. To dává prokurátorovi soudu v Haagu právní rámec k tomu, aby přistoupil k dalšímu kroku od předběžného zahájení. To Mezinárodní soud zahájil již v roce 2015, kdy mu Palestinci poprvé předali dokumentaci zločinů, jichž se měl Izrael dopouštěn na okupovaném Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východní části Jeruzaléma.

Palestinský ministr uvedl, že požadavek poskytne prokurátorovi pravomoc vyšetřovat spáchané zločiny od roku 2014 až do současnosti. Měl by tak vyšetřit i smrt 60 Palestinců při násilných střetech s izraelskou armádou, ke kterým došlo minulý týden v souvislosti s přesunem americké ambasády do Jeruzaléma.

„Domníváme se, že v tomto směru existují dostatečné a nepřekonatelné důkazy a věříme, že pokračování vyšetřování je správným a potřebným způsobem jednání,“ uvedl.

Mezinárodní trestní soud má pravomoc vyšetřovat válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti spáchané na území 123 zemí, které se k němu připojily. Izrael se k soudu nepřipojil, ale protože Palestinská samospráva ano, mohl by být Izrael cílem vyšetřování zločinů spáchaných na palestinských území.

Izrael v úterý palestinský požadavek napadl jako politicky motivovaný a označil ho právně neplatný. Argumentoval tím, že soud nemá nad ním pravomoc, protože Palestinská samospráva není stát a Izrael se řídí mezinárodním právem.

„Palestinci pokračují ve zneužívání soudu soud pro politické účely, místo aby pracovali na obnovení mírového procesu s Izraelem,“ uvedlo v prohlášení izraelské ministerstvo zahraničí. Prohlášení zdůrazňuje, že požadavek, který přichází v době, kdy Palestinci nadále podněcují k teroristickým činům, je skutečně absurdní.

Podle harvardského právního experta a bývalého prokurátora ICC Alexe Whitinga však má postoupení podané Palestinci skutečný účinek, protože pro úřad prokurátora bude nyní obtížné zůstat ve fázi předběžného vyšetřování další roky. Je pravděpodobné, že vyšetřování bude skutečně zahájeno, protože Palestinci dali postoupením najevo, že budou spolupracovat na vyšetřování.