„Když jsme dorazili na místo, viděli jsme poblíž autobusové zastávky čtyři mladé lidi se střelnými zraněními,“ řekl deníku Haaretz záchranář Šalom Galil.

Podle Galila byli dva dvacetiletí lidé, muž a žena, převezeni ve vážném stavu do nemocnice v Jeruzalémě. Další dva v kritickém stavu ošetřili vojenští zdravotníci. Svým zraněním však na místě podlehli.

BREAKING: A Palestinian opened fire at a bus stop killing 2 Israelis, severely injuring 1 & injuring others at Asaf Junction, north of Jerusalem. We are searching for the terrorist. We will find him. pic.twitter.com/6dKhUXUsrT

Místo incidentu je jižně od osady Ofra, kde o víkendu postřelil palestinský útočník šest lidí. Mezi nimi byla i žena v sedmém měsíci těhotenství, která po útoku předčasně porodila mrtvé dítě.

Izraelské jednotky během pronásledování pachatelů nedělního útoku ve středu v noci postřelili palestinského muže v blízkosti Ramaláhu na Západním břehu Jordánu. Muž později zemřel v nemocnici.

Dalšího Palestince, který při útoku na začátku října zastřelil tři lidi v průmyslové zóně Barkan na Západním břehu Jordánu, zabily izraelské síly ve čtvrtek ráno.

After a long pursuit, the IDF & other security forces carried out an overnight operation to arrest the terrorists responsible for the shooting attacks in Barkan & Ofra that killed 3 Israelis. The terrorists were killed in the operation.

Terror has a price & terrorists must pay.