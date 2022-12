Plavidlo, které sloužilo silám Unie během americké občanské války, bylo postaveno během pouhých 100 dní v brooklynských docích v New Yorku. Navrhl ho John Ericsson, americký inženýr narozený ve Švédsku. Jeho koncepce přitom představovala radikální odklon od tradičního designu tehdejších válečných lodí. Nešlo jen o to, že tuto loď poháněla pouze pára, díky čemuž Monitor představoval vůbec první americkou válečnou loď bez stěžňů a plachet. Pozoruhodný byl i jeho ponor a jeho silueta na vodní hladině.

„Všechny stroje, skladovací, pracovní i kotvící prostory byly pod hladinou, nad vodou bylo vidět sotva víc než jednu stopu lodní paluby,“ píše o Monitoru web Ocean Exploration.

To ale nebylo všechno: celé plavidlo bylo vytvořeno téměř výhradně ze železa a bylo silně pancéřované. Zhruba půldruhého metru vysoký a patnáct centimetrů tlustý pancéřový pás je obepínal zhruba na úrovni hladiny, aby je během bitvy chránil před nepřátelskou střelbou.

Nejpozoruhodnějším prvkem lodi však byla její otočná věž. Nacházela se poblíž středu paluby, byla 2,75 metru vysoká, měla 6,7 metru v průměru a byla vybavena dvěma jedenáctipalcovými Dahlgrenovými děly s hladkým vývrtem.

Souboj Titánů

Loď byla v New Yorku spuštěna na vodu koncem roku 1861, takže v provozu byla pouhý rok. Proslavila se zejména soubojem s větším a silněji ozbrojeným obrněncem konfederačního námořnictva, válečnou lodí Virginia, s níž se střetla v nechvalně známé bitvě u Hampton Roads.

Zprávy o existenci opancéřované Virginie byly vlastně základním impulsem ke stavbě Monitoru. Unionisté totiž pochopili, že Virginia by mohla být dost silná na to, aby prolomila námořní blokádu, při níž lodi unie zablokovaly ústí řeky James, na níž leželo hlavní město Konfederace Richmond, do zálivu Hampton Roads.

Kdyby Virginia prorazila konfederační válečné flotile cestu do zálivu, mohla by pak spolu s ní doplout podél pobřeží Atlantiku až k ústí řeky Potomac a proti jejímu proudu se dostat až do Washingtonu. Tomu chtěli unionisté přirozeně zabránit.

Bitva o záliv Hampton Roads vypukla 9. března 1862. A Virginia v ní dokazovala, že obavy z její síly a průbojnosti nebyly plané. Než se tam Monitor dostal, zničila tato loď dvě unionistické plachetní fregaty Cumberland a Congress a vyřadila z boje parní fregatu Minnesota, která uvízla na mělčině.

Monitor dorazil v noci právě ve chvíli, kdy se Virginia chystala Minnesotu dorazit. Následovala čtyřhodinová bitva dvou opancéřovaných obrněnců, které do sebe zblízka bušily palbou z kanónů, ale ani jeden nedokázal toho druhého zničit nebo alespoň vážně poškodit.

„Byla to první bitva mezi železnými obrněnými válečnými loděmi a předznamenala konec éry dřevěných válečných lodí,“ uvedl o významu tohoto střetnutí web Ocean Exploration. Bitva tak znamenala vlastně přelom ve vedení námořních válek, které už nikdy neměly být takové jako dřív.

Konfederační železná válečná loď Virginia, hlavní protivník MonitoruZdroj: Wikimedia Commons, Clary Ray, volné dílo

Monitor na postupu

Ačkoli Virginia vyšla ze střetnutí u Hampton Roads významněji nepoškozena, konfederační síly ji stejně nakonec musely samy zničit a potopit, aby nepadla do rukou nepřítele poté, co musely začátkem května 1862 pod tlakem unionistů vyklidit přístav Norfolk s jeho loděnicemi.

Monitor naopak zahájil svou krátkou, ale velkolepou válečnou kariéru. Ještě během května se zúčastnil bitvy o Drewry's Bluff, známé také jako bitva o pevnost Darling či o pevnost Drewry ve Virginii, kde poskytoval z hladiny řeky James palebnou podporu útočícím unionistům pod velením generála Georgea B. McClellana a trvale po tři hodiny ostřeloval pevnost, zatímco jeho pancéřování odráželo projektily z pevnostních děl.

Pevnost, ležící pouhých 11 kilometrů od Richmondu, se nakonec ubránila, a zabránila tak McClellanovi dobýt hlavní konfederační město, ale Monitor i přesto osvědčil v bitvě svůj strategický význam.

Cesta ke zkáze

V prosinci 1862 však už bylo zřejmé, že obrněná loď nebude ve Virginii více potřeba, a tak byl Monitor převelen k novému tažení do Beaufortu v severní Karolíně, kde se měl připojit k flotile sestavované za účelem přípravy útoku na jihokarolínské město Charleston.

Tato akce však ukázala jeho hlavní slabinu. „Monitor dobře sloužil v klidných říčních vodách nebo v zálivech chráněných proti nepřízni počasí, ale na otevřeném moři byl jako těžká a nízko posazená loď velmi špatným plavidlem,“ uvádí web History.

Potápějící se MonitorZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

K útoku na Charleston ale musel vyplout na otevřené moře. Aby se dostal na místo určení, měla ho rozbouřenými vodami kolem Hatterasova mysu protáhnout dřevěná doprovodná loď Rhode Island. Ani její pomoc však na běsnící prosincové moře nestačila. Byla hluboká noc z 30. na 31. prosince 1862 a oběma plavidly cloumala prudká noční vichřice. Jak se Monitor houpal a nakláněl ve vzpěněných vlnách, těsnění kolem dělové věže se uvolnilo a do trupu opancéřované lodi začala pronikat voda.

Velitel Monitoru J. P. Bankhead začal signalizovat Rhode Island, že musí dát rozkaz opustit loď. Dřevěný kolesový parník proto přirazil tak blízko k Monitoru, jak to jen bezpečnost dovolovala, a spustil dva záchranné čluny, které měly z potápějícího obrněnce evakuovat posádku. Řada námořníků se tak opravdu zachránila, ale někteří se báli v tak rozbouřeném moři vylézt z nitra lodi na palubu, protože byli přesvědčeni, že je okamžitě smete první vlna.

Když vypověděla službu čerpadla pumpující z potápějícího se Monitoru vodu, byl konec. Brzy na to, krátce po půlnoci, se železný kolos potopil, bohužel i s 16 členy posádky, které se nepodařilo vyprostit.

Dne 30. ledna 1975 označil americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) vrak lodi Monitor za první národní námořní rezervaci. Místo, kde slavný obrněnec z občanské války spočívá, bylo nazváno Národní námořní svatyní Monitor.