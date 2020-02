WHO: S bojem proti koronaviru v Číně pomůže tým mezinárodních odborníků

Do Číny, která bojuje s epidemií nového koronaviru, v pondělí či v úterý vyrazí šéf týmu mezinárodních odborníků, kteří zkoumají šíření viru. Prohlásil to dnes generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Šéf týmu odjede v předstihu a ostatní členové ho budou následovat, dodal Ghebreyesus. Na dotaz, zda součástí týmu budou zástupci z amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC), odpověděl, že WHO v to doufá, informovala agentura Reuters.

Lékaři ošetřují pacienta s konovariem v nemocnici ve Wu-chanu. | Foto: ČTK

Šéf Světové zdravotnické organizace na tiskové konferenci složení mezinárodního týmu nijak dále nekomentoval a rovněž neuvedl detaily o cestě. Řekl pouze, že WHO "vše zveřejní, jakmile to bude možné". Podle WHO dnes počet úmrtí po nakažení novým koronavirem v pevninské Číně stoupl na 723. Nemoc si tak nejspíš vyžádá více obětí, než tomu bylo u epidemie onemocnění SARS v roce 2002 až 2003, kdy zemřelo celkem 774 lidí. Počet případů nákazy v pevninské Číně vzrostl na 34.598, dodala WHO. Sváteční Čínu čeká návrat ke všednímu životu. Některá místa ale zůstanou zavřená Přečíst článek › Podle jednoho z největších expertů WHO na mimořádné události Mikea Ryana se za poslední čtyři dny počet případů nově nakažených v provincii Chu-pej, která je epicentrem nákazy, stabilizoval. Každý den přibylo přibližně stejné množství nakažených. "To jsou dobré zprávy. Nejspíš jde o reakci na kontrolní opatření, která byla zavedena. Ale mějme na paměti, že zároveň existuje množství podezřelých případů, které je potřeba ještě otestovat, uvedl Ryan. "Není to pokles (počtu případů)," dodal. Premiér Singapuru reagoval na paniku kvůli viru a vyzval ke klidu Singapurský premiér Lee Hsien Loong dnes v souvislosti s novým koronavirem vyzval obyvatele, aby zachovali klid. Reagoval tak na vlnu paniky, která městský stát zasáhla. Poté, co vláda zvýšila kvůli viru stupeň výstrahy, lidé začali ve velkém skupovat potraviny a v mnoha obchodech zůstaly jen prázdné regály. Na záběrech ze sociálních sítí bylo vidět, jak lidé nakupují zejména toaletní papír, konzervy a instantní nudle, napsala agentura AP. V dnes zveřejněném videu singapurský premiér říká, že "není třeba panikařit", protože všeho je dostatek a "město nijak neuzavíráme a po obyvatelích nechceme, aby zůstali zavření doma". Zvýšení výstrahy bylo podle ministerského předsedy potřeba kvůli tomu, aby mohla být provedena určitá preventivní opatření. Lee Hsien Loong dodal, že město je poté, co se v roce 2003 vypořádalo s epidemií SARS, na podobné situace mnohem lépe připraveno. Tehdy v městském státě zemřelo 33 lidí. Premiér rovněž vyzval obyvatele, aby měli odvahu, a varoval je, že "strach může napáchat více škod než virus". Několik hodin po prohlášení předsedy vlády singapurské úřady potvrdily sedm nových případů nákazy koronavirem, který se šíří z čínského města Wu-chan. V městské státě je nyní oficiálně potvrzeno 40 nakažených. Francouzské úřady přijaly nová opatření kvůli šíření koronaviru Francouzská vláda ode dneška doporučuje svým občanům cestovat do Číny pouze v naléhavých případech a preventivně zavřela dvě školy v alpské obci Contamines-Montjoie. Opatření oznámila poté, co se ve Francii vyskytlo dalších pět osob nakažených novým koronavirem, který v Číně od začátku roku usmrtil stovky lidí. Francouzské úřady registrují celkem 11 výskytů infekce. Novou pětici tvoří skupina Britů, z nichž jeden nakazil ostatní po návratu ze Singapuru. "Počáteční případ nám byl ohlášen včera (v pátek) večer. (…) Do Francie přijel 24. ledna na čtyřdenní pobyt a zdržoval se v obci Contamines-Montjoie," citovala televize BFM TV francouzskou ministryni zdravotnictví Agnès Buzynovou. Ve zmíněné horské obci kvůli tomu zůstanou příští týden zavřené dvě školy a úřady se budou snažit zjistit, s kým mohly nakažené osoby přijít do kontaktu. O infikované Brity pečují v nemocnicích v Lyonu, Saint-Étienne a Grenoblu. Vážná situace kvůli koronaviru. Lékaři ve Wu-chanu bojují i s nedostatkem lůžek Přečíst článek › Vláda zároveň zvýšila varování ohledně cest do Číny, které jsou nyní "nedoporučené, mimo naléhavé důvody". "Vzhledem k vývoji epidemie nCoV (zkratka pro nový čínský koronavirus, pozn. ČTK) a k opatřením přijatým čínskými úřady… bylo rozhodnuto změnit doporučení cestujícím a přejít u Číny na oranžovou (výstrahu)," oznámilo podle agentury AFP francouzské ministerstvo zahraničí. Francouzská stupnice hodnotící bezpečnost různých destinací je čtyřstupňová: základní (zelený) stupeň je určen pro bezproblémová území, následují stupeň žlutý (zvýšená ostražitost) a oranžový (cestovat jen v případě vážných důvodů); škálu uzavírá červený stupeň pro lokality, kam francouzské úřady doporučují necestovat v žádném případě. Nový virus, který má podobné příznaky jako chřipka a u některých nakažených vede k zápalu plic, byl od začátku roku odhalen u více než 34.000 lidí. V Číně si vyžádal už přes 700 obětí, z další třicítky zemí je hlášeno na 320 výskytů onemocnění. Aerolinka Air France už na konci ledna kvůli epidemii přerušila veškeré své spoje začínající či končící v pevninské Číně. Paříž následně dvěma speciálními lety zajistila návrat 430 Francouzů a dalších Evropanů z velkoměsta Wu-chan, kde se nákaza původně objevila. Dalších 38 Francouzů by se mělo do vlasti dostat díky nedělnímu britskému letu, píše AFP. V Hongkongu je kvůli koronaviru v karanténě 161 lidí V Hongkongu bylo v rámci nového opatření proti šíření nebezpečného koronaviru umístěno do karantény 161 lidí, kteří přijeli z pevninské Číny. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová uvedla, že 90 procent z nich jsou občané Hongkongu. Celkem 148 osob je v karanténě doma, 11 v hotelu a dva ve speciálním zařízení provozovaném úřady, uvedla agentura AP. Hongkong kvůli koronaviru již v uplynulých dnech uzavřel většinu hraničních přechodů s pevninskou Čínou. Celou hranici ale neuzavřel, protože na Peking spoléhá, pokud jde o dovoz potravin i dalšího zboží. Místo úplného zablokování hranice proto hongkongské úřady zavedly ode dneška nové opatření, podle kterého musí na 14 dní do karantény všichni, kdo přicestovali z pevninské Číny. Jedinou výjimku mají pracovníci některých logistických služeb, například řidiči kamionů a letový personál. Chybějící článek? Klíčovou roli v přenosu viru na člověka mohli sehrát luskouni Přečíst článek › Lamová dnes varovala, že u osob v karanténě budou prováděny nárazové kontroly a těm, kdo opatření poruší, hrozí pokuta a až šest měsíců vězení. Hongkongské úřady rovněž oznámily, že budou testovat na přítomnost viru přes 1800 členů posádky lodi World Dream. Plavidlu bylo zamezeno v cestě do tchajwanského přístavu Kao-siung poté, co vyšlo najevo, že u osmi lidí z předchozí cesty plavidla byla zjištěna nákaza. Přes třicet členů posádky má kašel, horečku nebo je bolí v krku. Testy ale zatím přítomnost koronaviru neprokázaly. Správkyně Lamová před pár dny přiznala, že Hongkong nemá dostatek ochranných masek, a uvedla, že tento problém nelze vyřešit v krátkém čase. Podle agentury Reuters vládne v Hongkongu kvůli šíření nového koronaviru panika; obyvatelé bývalé britské kolonie vyprázdnili regály supermarketů, aby se zásobili rýží, solí, olejem i čisticími prostředky. Zhruba 90 procent potravin se do Hongkongu dováží, přičemž velká část importu pochází právě z pevninské Číny.

Autor: ČTK