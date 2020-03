V Itálii prudce vzrost počet nakažených koronavirem

V Itálii znovu prudce stoupl počet nakažených, a to na 21 157 z pátečních 17 660, to je skoro 3500 nově potvrzených případů za jediný den. Zemřelo 1441 lidí, v pátek to bylo 1266, uvedla agentura Reuters s odkazem na italského činitele.

Lidé v Miláně stojí před velkou obrazovkou s obrázkem koronaviry a pokyny pro občany. | Foto: ČTK

Itálie tak zůstává nejvíce zasaženou zemí koronavirem v Evropě. Vyšší počet nakažených a obětí má jen pevninská Čína, ze které se virus začal loni šířit. Má přes 80 tisíc nakažených a 3189 mrtvých. ON-LINE zpravodajství Nárůst počtu obětí nemoci z koronaviru za posledních 24 hodin je nicméně v Itálii nižší, než úřady hlásily v pátek. Tehdy bylo nových mrtvých 250. Nyní jich je 175. Z celkového počtu 21 157 nakažených se podle civilní ochrany už 1966 lidí uzdravilo. Aktivních tak zůstává po odečtení úmrtí přes 17 750 případů. V pátek informovaly úřady o 1439 uzdravených. Pozitivní zprávy o vyšším počtu uzdravených ale kalí informace o počtu lidí, kteří se nacházejí na jednotkách intenzivní péče. Těch je k dnešnímu dni 1518. V pátek jich bylo 1328. VIDEO: Takhle Italové bojují se samotou v karanténě. Hromadně zpívají na balkoně Přečíst článek › Nejhůře zasaženým italským regionem zůstává Lombardie, která hlásí 966 obětí na životech. Následují další severoitalské regiony Emilia Romagna s 241 mrtvými a Veneto (Benátsko), kde je 55 mrtvých. K nově nakaženým patří mimo jiné náměstek ministra zdravotnictví Pierpaolo Sileri či náměstkyně ministryně školství Anna Ascaniová.

Autor: Redakce, ČTK