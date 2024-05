Nejstarší řemeslo světa pomáhá generaci mladých mužů, kteří mají kvůli sociálním médiím a pornu problém s intimitou. Majitelka veřejného domu Bella's Hacienda Ranch madam Bella Cumminsová nabízí v Nevadě panicům služby za polovinu. Květnovou akcí se snaží upozornit na dle jejích slov epidemii panictví.

v USA funguje nevěstinec, který nabízí služby panicům za polovinu. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Bella's Hacienda Ranch je nevěstinec na venkově nedaleko města Wells v Nevadě a letos v květnu nabízí speciální akci pro panice. Když donesou důkaz, že byli u psychologa, mají služby za polovinu. „Nevěstince nabízejí bezpečný prostor, kde se lidé mohou vyrovnat s pocity úzkosti, studu a vyčlenění,“ řekla deníku The Guardian majitelka Bella Cumminsová.

Bývalo zvykem, že panice do nevěstince vodili rodiče

Majitelce veřejného domu je 74 let a v oboru pracuje už 38 let. Dříve podle ní bylo běžné, že mladé panice do nevěstince přivedli rodiče. „V osmdesátkách to bylo například normální pro kamioňáky. V létě s sebou vzali na cestu syna a dovedli ho poprvé k nám. Zatímco si dávali pivo na baru, mladí získávali první zkušenosti,” vzpomínala.

Otcové nebyli jediní, kdo k ní dospělé děti vodili. „V devadesátkách se tu ukazovaly i matky, které chtěly, aby synové nabyli zkušeností a získali sebevědomí v jednání se ženami,“ dodala. Poznamenala, že dnes se jí panicové ve dveřích objevují sami.

Aby mohl panic uplatnit slevu, musí jít k psychologovi

Cumminsová má jen dvě podmínky pro získání slevy. Muži musí mít alespoň 21 let a musí mít doporučení od odborníka, že zažívají kvůli své sexuální situaci úzkosti či jiné problémy. „Květen je v USA měsícem povědomí o duševním zdraví a já chci upozornit na to, jak digitální platformy mnohdy blokují sociální rozvoj,“ uvedla majitelka.

Zvýšení povědomí o této problematice je podle ní důležité i proto, že se nachází v hluboce věřící části země, kde kolem sexu stále panuje obrovské stigma. Nábožensky založené obyvatelstvo označuje za nejvíce sexuálně potlačované v Nevadě. „Zdejší lidé dětem říkají, že si sexuální touhy musí nechat pro sebe. Že je nemají cítit. Doufám, že některé dokopeme k tomu začít chodit na terapii,“ prohlásila.

Průzkum o sexu: Chování Čechů se mění. Ženy mívají více partnerů, říká odbornice

Zájemců o zlevněné služby je hodně. Sjíždějí se dokonce i z okolních států a týdně se u Cumminsové objeví alespoň tři panicové. „Upřímně bych to doporučil více než noc s neznámým člověkem. Je to místo, kde se můžu upřímně vyjádřit a naučit se vše s profesionálkou a v soukromí bez jakýchkoliv očekávání,“ řekl mladý muž s pseudonymem Barry, který nabídku využil.

Vědci sledují zvyšující se počty paniců

Odborníci tvrdí, že ve Spojených státech amerických přibývá dospělých lidí, kteří nikdy neměli sex. Do této kategorie patří asi 15 procent mladých narozených v 90. letech 20. století. Podle studie, kterou vedla sexuoložka Marie-Aude Boislardová, je to největší míra sexuální neaktivity od roku 1985. „Mnoho z nich zmiňuje složité emoce, mezilidské problémy kvůli sociálnímu stigmatu sexuální nezkušenosti a nedostatek intimity,“ uvedla vědkyně.