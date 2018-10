Panika v Indonésii. Ostrov Sulawesi zasáhlo další zemětřesení

Ve městě Palu na indonéském ostrově Sulawesi, kde si zemětřesení a vlna tsunami vyžádaly na konci září téměř dva tisíce lidských životů, se znovu třásla půda. Otřesy o síle 5,2 stupně Richterovy škály udeřily v úterních ranních hodinách a mezi obyvateli vyvolaly paniku. Úřady zatím nehlásí žádné nové škody.

„Epicentrum zemětřesení se nacházelo v hloubce deseti kilometrů zhruba pět kilometrů severovýchodně od ostrova Sulawesi,“ uvedl mluvčí agentury pro zvládání katastrof Sutopo Purwo Nugroho. „Silné otřesy byly cítit zhruba pět sekund.“

Na místě podle úřadů propukla panika a obyvatelé ve strachu vybíhali ze svých domovů. „Všichni jsou stále traumatizovaní dřívějšími událostmi,“ popsal podle agentury DPA obyvatel Palu jménem Taufan. V nedaleké vesnici Silae došlo ke zřícení několika domů, které byly poškozeny při předchozích zemětřeseních. Podle svědků však nebyl nikdo zraněn.

„Lidé panikařili, protože otřesy byly opravdu silné. Všichni se shromáždili na ulicích,“ řekli agentuře DPA obyvatelé vesnice, podle kterých se na sociálních sítích šíří informace o dalších blížících se otřesech. „Všichni se bojí. Raději zůstáváme venku.“

Pátrání skončí

Zemětřesení, které ostrov zasáhlo 28. září a vyvolalo až šestimetrové vlny tsunami, si vyžádalo nejméně 1948 lidských životů. Úřady se však obávají, že další stovky či tisíce těl mohou být pohřbeny v troskách budov, které pohltila rozmáčená půda. Podle agentury pro zvládání katastrof se pohřešuje na 5000 lidí.

A Tsunami didn't destroy these 1,747 homes. it was the ground itself moving. Liquefaction in Palu, Central Sulawesi, Indonesia.#PrayForPalu pic.twitter.com/tYCgnC9AGi — Maya Laisina (@MayaLaisina) 6. října 2018

Pohotovostní režim a pátrací operace mají být podle plánu ukončeny během čtvrtka. „Jestli budou práce prodlouženy závisí na místních podmínkách a dostatku prostředků pro pomoc zasaženým obyvatelům,“ vysvětlil šéf agentury Willem Rampangilei. „Vše vyhodnotíme a probereme s místní vládou, protože jsou to oni kdo musí rozhodnout, zda je nutné pokračovat.“

VIDEO: Nearly 2000 bodies have been recovered from Palu since the earthquake and tsunami struck Indonesia's Sulawesi island https://t.co/Ty8a6A3fd1 pic.twitter.com/lyCkQvx8c0 — AFP news agency (@AFP) 8. října 2018

Ve vesnicích, které se doslova propadly do země, vzniknou podle odboru sociálních věcí ostrova Sulawesi památníky, které budou připomínat oběti neštěstí. „Jedna věc je jasná. V těchto místech by neměla vznikat nová obydlí,“ uvedl šéf odboru Ridwan Mumu. „Je to pro dobro všech. Za současných okolností bychom neměli trvat na pokračujícím pátrání.“

S odstraněním škod pomůže banka

Prezident Asijské rozvojové banky (ADB) Takehiko Nakao krátce před svou plánovanou návštěvou indonéského ostrova Bali oznámil, že jeho společnost podpoří postižené oblasti finanční dotací ve výši tří milionů dolarů, v přepočtu více než 67 milionů korun.

I'm pleased to announce that ADB has approved a $3 million grant assistance to support immediate relief efforts in Central Sulawesi: @ADB_HQ President Nakao https://t.co/764ZOENDM2 — ADB Indonesia (@ADBIndonesia) 9. října 2018

„Je mi potěšením oznámit, že ADB schválila třímilionový grant na podporu bezprostředních prací v centrálním regionu Sulawesi. ADB zároveň nabízí indonéské vládě dlouhodobé pohotovostní úvěry, které by mohly pomoci s rekonstrukcí zdevastovaných území,“ uvedl Nakao.