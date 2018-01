Panika v Londýně: kvůli úniku plynu museli hasiči evakuovat stovky lidí

V centru Londýna bylo kvůli úniku plynu uzavřeno vlakové nádraží Charing Cross. Z jeho okolí hasiči nad ránem evakuovali téměř 1500 lidí. Kromě nádraží uzavřeli také místní hotely, restaurace a noční kluby. Informovala o tom agentura Reuters.

„Na místě již jsou odborníci, kteří se snaží únik plynu izolovat,“ uvedl mluvčí londýnských hasičů pro britskou agenturu Press Association. Příčina úniku plynu, k němuž došlo v okolí ulice Craven Street, je zatím neznámá.

Kvůli vysoké koncentraci plynu bylo během pondělní noci z místního hotelu, nočního klubu a dalších podniků evakuováno přibližně 1500 osob.

Evakuace způsobila mezi lidmi paniku. „Naprostý chaos, lidé padali ze schodů,“ napsal jeden z návštěvníků nočního klubu Heaven na sociálních sítích. „Jakmile ochranka vyslovila slovo ‚evakuace‘, všichni se snažili dostat co nejrychleji ven,“ doplnil další.

Zcela uzavřena dosud zůstává ulice Strand, jež spojuje dva hlavní městské londýnské obvody, a to City of London a City of Westminster. Jelikož zároveň nejezdí vlaky do ani ze stanic Charing Cross a Waterloo East a uzavřeny jsou i některé stanice metra, situace výrazně komplikuje dopravu v centru Londýna.

Podle místních úřadů mají všechny uzavírky ryze preventivní charakter. Není známo, že by se někomu kvůli úniku plynu něco stalo.