Papež je v Chile. Omluvil se obětem sexuálního násilí, která páchali kněží

Skandál, ve kterém bylo ze zneužívání dětí obviněno osmdesát duchovních, vypukl v roce 2010. Papež se proto mimo jiné snaží posílit důvěryhodnost katolické církve tím, že se obětem tohoto zneužívání omluvil.

Katolické církvi věří v zemi jen 36 procent lidí, což je nejméně v Latinské Americe. Ani samotný papež si oblibu u řady Chilanů nezískal.

Kritikům vadí hlavně dva roky staré jmenování Juana Barrosa biskupem. Ten byl – coby vedoucí malé diecéze Osorno – podle mnohých až příliš shovívavý ke svému bývalému mentorovi, otci Fernandu Karadimovi, kterého Vatikán před sedmi lety obvinil ze zneužívání mladistvých.

Minulý týden se několik tamních katolických kostelů stalo terčem útoků radikálů, kteří rozbíjeli okna a snažili se zakládat požáry. Podle některých lidí by mohly být náklady na papežovu návštěvu využity lépe, například pro chudé Chilany.

