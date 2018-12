Znepřátelené strany v oblastech zmítaných válkami, jako je Sýrie, Jemen či řada afrických zemí, papež vyzval k usmíření. Apeloval také na obnovu dialogu mezi Izraelci a Palestinci.

"Doufám, že Izraelci a Palestinci obnoví jednání a vydají se na cestu míru, která ukončí konflikt, jež trvá více než 70 let," prohlásil papež z balkonu baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Dodal, že právě tuto zemi si Bůh zvolil, aby "ukázal svou tvář lásky."

Mezinárodní společenství papež vyzval, aby urychleně dospělo k politickému řešení války v Sýrii, jež umožní návrat syrských uprchlíků do vlasti a život v míru.

Neopomněl zmínit i téma migrace, které stále vyvolává napětí mezi zeměmi. "Bůh si přeje lásku, přijetí a respekt napříč celým lidstvem," prohlásil. "Rozdíly mezi námy nejsou nebezpečím, jsou obohacením," dodal.

Papež také vyjádřil naději, že příměří uzavřené v prosinci v Jemenu ukončí v zemi válku a hladomor a přinese úlevu tamním dětem.

Vzpomněl i na mnoho Afričanů, kteří potřebují humanitární pomoc a potravinové zabezpečení i klid zbraní na celém kontinentu.

