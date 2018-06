Pár hodin do singapurského summitu. Trump i Kim chtějí nalézt sympatie i shodu

Dlouho očekávaná schůzka severokorejského vůdce s americkým prezidentem vypukne již v úterý ve tři hodiny ráno SELČ. Oba aktéři jsou na místě již od neděle, témata jsou podle médií jasně dána.

Pokud vše proběhne hladce, mohl by úspěch vyústit v další jednání i případnou pozvánku diktátora Kim Čong-una do USA. „Cítím, že Kim chce pro svůj lid udělat něco dobrého,“ potvrdil v sobotu prezident Donald Trump pro singapurský zpravodaj The Straits Times.

Historický summit, jenž se odehraje už za několik hodin v pětihvězdičkovém hotelu Capella na ostrově Sentosa, má v případě poklidného průběhu zajistit hned několik věcí. Spojené státy očekávají od Severní Koreji úplné jaderné odzbrojení a konec testů jakýchkoli balistických projektilů, což by znamenalo konec ohrožení jak USA, tak i veškerých jejich spojenců.

Americký prezident by dále rád jednal i o možnosti míru mezi Severní a Jižní Koreou, v současnosti je totiž platná pouze smlouva o příměří, která byla uzavřena v roce 1953. Opačná strana si zase slibuje ekonomickou výpomoc i záruku, že se zámořská velmoc zdrží jakýchkoli budoucích pokusů o útok. Rovněž by se měl omezit počet vojáků i vojenských cvičení USA v Jižní Koreji.



Už samotné sjednání summitu je pro svět slibným výsledkem. Kim Čong-un a jeho diktatura totiž na začátku května vyhrožovali, že setkání zruší, a to právě kvůli totální jaderné demilitarizaci, již vyžadují Američané. Spojené státy naopak stále platnou schůzku zrušily ke konci stejného měsíce. „Těším se, že se s vámi jednou setkám, nyní by to však nebylo vhodné,“ reagoval Trump v dopise na předchozí výhružná prohlášení opozice, později však k summitu přece jen svolil.

„Výměna názorů“ mezi oběma muži má nicméně delší historii. Severokorejský vůdce přiložil první polínko již před necelými pěti lety, kdy se nechal slyšet, že „nepřátelé země by měli být přeraženi na dvě půle“. USA dále přirovnával k „neškodným vlkům“ či „žumpě zla“. Zahrozil také, že je pouze na Americe, jestli bude tato země dále existovat, či ne.



Trump se samozřejmě nenechal zahanbit a na opačnou stranu v průběhu času vysílal reakce, které hovořily o „vzteku a ohni, jaké svět ještě neviděl“, přičemž dodával, že jeho dávka trpělivosti je u konce. Navíc prohlásil, že pokud Severní Korea někdy skutečně přistoupí k jadernému testování (což se opravdu stalo), rozhodně se s jeho radostnými reakcemi nesetká.

Singapur, země zaslíbená

Jednání však i přes četné překážky platí a již za několik hodin vypukne. Uskuteční se v Singapuru, nezávislém asijském státě, který si pořadatelství zajistil hned z několika důvodů. Jednak má prostředky k tomu, aby pojistil bezpečnost a poklidný průběh akce, jednak pak udržuje neutrální vztahy s oběma zúčastněnými zeměmi.

Kromě toho mu navíc podobné událostmi nejsou cizí, v minulosti se zde uskutečnil například summit vyslanců Tchaj-wanu a Číny. Podle světového indexu míru z letošního roku je navíc Singapur osmým nejmírumilovnějším státem světa, mimochodem hned po sedmé České republice.



Donald Trump kvůli úternímu jednání předčasně odjel ze summitu G7 v Kanadě. Do místa konání přiletěl již v neděli, přičemž po jeho boku stojí ministr zahraničí Mike Pompeo, poradce John Bolton, mluvčí Sarah Sandersová a vedoucí týmu Bílého domu John Kelly. Kim Čong-un v utajení přicestoval v jednom ze soukromých letadel jen o několik hodin dříve, a to ve společnosti své sestry a ministrů zahraničí či obrany.

Singapurské jednání proběhne za zavřenými dveřmi. Očekává se, že obě strany se po dlouhé době pokusí o jakýsi první krok, který má otevřít dveře dalším jednáním či smlouvám a naopak předejít hrozbě konfliktu. Ještě za předchozí vlády Kim Čong-ila se hovořilo, že po několika jaderných testech i rozepřích pokračují vztahy obou velmocí správným směrem, právě nynější diktátor KLDR však po smrti svého otce v roce 2011 rozhodl, že veškerý program a přípravu raket je naopak třeba urychlit.

Silné jaderné zkoušky tak proběhly mezi lety 2013 a 2016, přičemž se do věci v roce 2016 vložil nově zvolený americký prezident Donald Trump. Úspěšný byznysmen ve svých projevech kombinoval výhrůžky násilím se vzýváním k potenciálním diplomatickým schůzkám. Pobídka k summitu nicméně vzešla – poté, co USA ze začátku letošního roku uvalily sankce na korejské dodavatele paliv – ze strany Kima, načež první muž Ameriky přijal. Má se prý, jak tvrdí BBC, jednat o jednu z nejsledovanějších diplomatických akcí od roku 1972, kdy prezidenta USA Richarda Nixona přijal v Pekingu čínský diktátor Mao Ce-tung.

Primární je shoda

Nelze předvídat, jak dlouho bude samotný summit trvat. Podle agentury AP si údajně oba státníci mají nejprve pohovořit pouze mezi sebou, samozřejmě s dvěma tlumočníky, a poté i v přítomnosti svých týmů. Donald Trump se před několika dny nechal slyšet, že během úvodní schůzky dá především na své instinkty – Kimovy úmysly prý rozluští hned v prvních minutách. Pokud by se prý jednání nevyvíjelo dobře, je americký prezident připraven místnost opustit.

„Myslím, že zjistím velice rychle, jestli se stane něco pozitivního. Když ne, nebudu mrhat jak svým, tak i jeho časem,“ prohlásil Trump pro zmíněný singapurský deník. Dodal ale, že má pocit, že Kim chce stejně jako on dosáhnout kladných ohlasů. „Je to sice neprobádané území, ale skutečně se ohledně summitu cítím dobře,“ dodal brzy dvaasedmdesátiletý muž.

Primární tak bude pro obě strany dohoda, či lépe řečeno shoda. Nelze očekávat, že všechny kroky k ní učiní obě strany hned zítra, schůzka bude mít spíše za cíl oba účastníky seznámit a názorově přiblížit. Veškeré finanční pumpy pak do summitu poputují ze singapurských kapes, což potvrdil i tamní ministr zahraničí Lee Hsien Loong. Je tak patrné, že dohodu USA s KLDR si přejí nejen aktéři summitu, ale vlastně i celý svět.