Díky psaním tak Courtney a Matt začali ve svém 130 let starém domě objevovat nejen různé tajné místnost, ale i přihrádky. Svůj příběh sdílejí na sociální síti TikTok.

Dopis od potomka původních majitelů

Svoje rozlehlé obydlí ve viktoriánském stylu koupil mladý pár od historické společnosti. „Dostali jsme dopis, který byl adresován ‚kupujícímu‘. Stálo v něm: Dovolte, abych se představil, jsem poslední žijící člen rodiny Madisonových, které dům kdysi patřil, a vyrostl jsem v něm. Rád bych vám pověděl o tajných místnostech a několika dalších věcech, které vám možná nebyly řečeny, když jste dům kupovali,“ přiblížila obsah záhadného psaní Courtney v jednom ze svých videí na TikToku .

Dodala také, že dopis někdo odeslal z Kanady. Bližší podrobnosti o rodině bývalých majitelů Madisonových i o tom, kde se dům nachází, s partnerem Mattem nezveřejnili. Zato se ale se sledujícími na sociální síti pochlubili tím, jak postupně opravdu odhalují skryté prostory, o nichž se zmínil pisatel.

Tajná skříňka s alkoholem a tajné místnosti

Portál NY Post píše, že Courtney a Matt nejprve objevili tajnou skříňku na alkohol nad krbem v jednom ze salonů. Za posuvným zrcadlovým panelem byl schovaný poklad v podobě zaprášených historických lihovin. Neotevřené lahve francouzského růžového vína z roku 1970 a Cabernet Sauvignon z roku 1989 byly schované vedle starých nádob s bourbonem, pivem a smetanovým sherry.

Další instrukce z dopisu pak pár přivedly do skrytých místnosti, do nichž se vchází z koupelny. Tajnými dveřmi se partneři dostali do strašidelného půdního prostoru. Malé zamčené dveře umístěné naproti záchodu zase vedly do rozlehlé komory. „Pokusíme se vymyslet, jak tenhle prostor využít,“ řekla Courtney.

V jiných příspěvcích Courtney a Matt také prozradili, že bývalí majitelé v domě zanechali starožitný nábytek a podivné drobnosti. Mezi jiným starou hrací skříňku, která po zapnutí spustí svatební pochod v úpravě, ze které se ježí vlasy na hlavě.

Honba za pokladem

Jejich strašidelný dům plný tajných místností se okamžitě po zveřejnění videí na sociální síti stal hitem internetu. „Zbožňuji váš dům! Je to jako honba za pokladem,“ zní jeden z komentářů pod příspěvky Courtney a Matta.

Některá z jejich videí mají rekordní sledovanost, často více než milión shlédnutí. Kanál páru na TikToku sleduje 125 tisíc lidí. A získal už 669 tisíc lajků. Kromě příspěvků, v němž ukazují odhalování tajných prostor, partneři sdílejí také novinky z pokračující rekonstrukce 130 let starého obydlí.