Paříž asi půjčí Britům tapiserii z Bayeux. Dílo by se přesunulo po 950 letech

/VIDEO/ Na čtvrtečním britsko-francouzském summitu by mohlo dojít k zapůjčení slavné tapiserie z Bayeux, jedné z nejcennějších památek středověkého umění. Rozhodnutí o výměně oznámí zítra francouzský prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová. Tapiserie by tak Francii opustila po téměř 1000 letech. Zprávu přinesl list The New York Times.

Tapiserie zobrazuje ovládnutí Anglie normanským vévodou Vilémem Dobyvatelem, a to včetně slavné bitvy u Hastingsu v roce 1066. Vznik tapiserie je datován do stejného období. Dílo je na seznamu UNESCO Paměť světa. Umělec, který jej vytvořil, není znám. Tapiserie je výšivka několika barevnými nitěmi na pruzích lněného plátna a kromě vojenských technik na ní najdeme i každodenní život lidí tehdejší doby. Je 70 metrů dlouhá a 50 centimetrů široká. ČTĚTE TAKÉ: Co zahubilo Aztéky? Vědci soudí, že zánik civilizace zavinila střevní infekce Výměna by měla proběhnout nejdříve v roce 2020. Křehké dílo se nejdříve musí připravit na stěhování. Dílo je nyní vystaveno v muzeu v Bayeux ve Francii. Někteří historici se domnívají, že bylo vytvořeno v Anglii, a ne ve Francii. Podle médií se tak dá očekávat, že se spor na toto téma po čtvrtečním oznámení opět rozdmýchá. Británie přitom o zapůjčení díla usilovala v minulosti už několikrát. Stalo se tak například u příležitosti korunovace současné panovnice Alžběty II. v roce 1953 nebo při devítistém výročí bitvy u Hastingsu v roce 1966. ČTĚTE TAKÉ: Prezident Macron prý nedopustí obnovení tábora Džungle u francouzského Calais „Toto by byla velká půjčka, pravděpodobně největší v rámci vztahů Francie a Británie. Je to gesto mimořádné štědrosti a důkaz pevných vztahů mezi našimi zeměmi,“ uvedl v prohlášení ředitel Britského muzea Hartwig Fischer. První písemná zmínka o tapiserii pochází z roku 1476 – je uvedena v inventáři katedrály v Bayeux. V roce 1803 ji Napoleon Bonaparte vystavil v Paříži, v roce 1945 byla krátce vystavena v Louvru poté, co ji francouzské úřady získaly zpět od nacistů. Normanské vítězství mělo na Británii velký vliv. Změnilo užívaný jazyk, práva i zvyky obyvatel. Královna Alžběta II. je 40. panovníkem v královské linii, jehož původ sahá právě až k Vilému Dobyvateli. ČTĚTE TAKÉ: Herečka Catherine Deneuveová odsuzuje kampaň MeToo: Je to puritánství

