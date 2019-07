Paříž i Londýn bojují s vedrem. Dráhy doporučují lidem, aby raději necestovali

Paříž, Londýn a další evropská města čeká dnes rekordní horké počasí, v Evropě by totiž měla kulminovat druhá vlna veder. V britské metropoli tamní úřady rozdávají vodu a opalovací krémy lidem bez domova a otevřely denní centra, kde si mohou bezdomovci odpočinout a vysprchovat se. Britské dráhy vyzvaly lidi dojíždějící vlakem, aby se pokusili zvolit jiný způsob dopravy zejména do Londýna, protože kvůli horku hrozí ohýbání kolejí a zpoždění vlaků, napsal britský list The Guardian.

Ve francouzském hlavním městě se dnes očekává až 42 stupňů. Turisté se proto shromažďují zejména v blízkosti některých fontán či kanálů. V Londýně by pak mohlo být až 39 stupňů. Přes 40 stupňů nejspíš čeká i obyvatele Německa, Belgie, Nizozemska, Lucemburska či Švýcarska. Evropu sužuje další vlna veder. Teplotní rekordy padly v Belgii i Nizozemsku Přečíst článek › "Je tu šílené horko. V Brazílii, kde žiju, máme pláže, ale tady nic takového není, tak si aspoň užíváme tuto fontánu," citovala agentura AP jednoho z brazilských turistů, který se osvěžoval u fontány na náměstí Trocadero u Eiffelovy věže. Vlna veder zejména ve Francii vyvolává obavy, že se bude opakovat situace z roku 2003. Tehdy si v létě vysoké teploty vyžádaly v Evropě několik desítek tisíc životů. Kromě zdravotních problémů panují obavy také z lesních požárů. Nezapomeňte pít! Francouzské dráhy i dopravní podnik v Paříži vyzvaly pasažéry, aby raději odložili své cesty. "Nezapomeňte pít!", vyzývají pak neustále rozhlasové stanice, televize i billboardy. Podle ministryně zdravotnictví Agnes Buzynové by dnešní teploty ve Francii mohly být ještě o dva stupně vyšší než v roce 2003. V Německu ve středu meteorologové naměřili rekordní teplotu 40,5 stupně Celsia. Dnes mohou být teploty ještě vyšší. Následky rekordních veder pociťuje i dopravní sektor. Letiště v Hannoveru chladí startovací a přistávací dráhy vodou, železniční společnost Deutsche Bahn zase testuje nový nátěr kolejí, díky němuž se je daří ochladit o zhruba osm stupňů. Snížená pozornost a větší únava. V horku roste počet vážných dopravních nehod Přečíst článek ›

Autor: ČTK