OBRAZEM: Seina se vylévá z břehů, v Paříži hrozí stoletá voda

Policie v Paříži místa, kde vylití řeky z koryta hrozí nejvíce, ohraničila bezpečnostní páskou. Svůj provoz musela kromě veškeré říční dopravy ukončit řada restaurací a hotelů na houseboatech. Uzavřeny byly také tunely a několik stanic metra. Informovala o tom televize France24.

Nejvíce ničivou povodeň Paříž zažila v roce 1910, když Seina stoupla o 8,62 metru. V roce 2016 řeka stoupla o 6,2 metru.

Záplavy hrozí v dalších 23 francouzských regionech. Situace je sice vážná, ale podle meteorologů zatím ne katastrofická.

The Seine River has overflowed its banks, prompting officials in Paris to close several roads, including routes around the Eiffel Tower, and cancel boat cruises. https://t.co/E7Rv8qN88W pic.twitter.com/i3dajMbDFI