Paříž slaví výročí konce první světové války. Macron se setkal s Trumpem

Francouzský prezident Emmanuel Macron v rámci oslav stého výročí od konce bojů první světové války přivítal amerického prezidenta Donalda Trumpa. Paříž si bude konec jednoho z nejkrvavějších konfliktů v historii lidstva připomínat až do neděle, kdy slavnosti vyvrcholí vojenskou přehlídkou a ceremoniálem u Vítězného oblouku.

Krátce po přistání Trump vyvolal rozruch poté, co na svém twitterovém účtu kritizoval výroky francouzského prezidenta o nutnosti společné evropské armády. „Francouzský prezident Macron navrhl, aby Evropa vytvořila vlastní armádu, která by ji bránila před Spojenými státy, Čínou a Ruskem. Velice urážlivé. Možná by Evropa měla nejprve zaplatit svůj podíl do rozpočtu NATO, který Spojené státy dotují,“ napsal.

Macron v úterý prohlásil, že je nutné vytvořit spojené vojenské síly Evropské unie, které by pomohly vymanit Evropu z amerického vlivu. „Musíme se s respektem bránit před Čínou, Ruskem a dokonce i Spojenými státy,“ řekl rádiu Europe 1.

Mírového fóra se nezúčastní

V sobotních ranních hodinách se Emmanuel Macron a Donald Trump sešli ke vzájemnému jednání, na kterém měli probrat zejména témata mezinárodní bezpečnosti a situace v Sýrii či Íránu. Poté se oba státníci odeberou na slavnostní oběd, kterého se zúčastní i jejich manželky Melania a Brigitte.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Americký prezident během své cesty navštíví dvojici hřbitovů padlých amerických vojáků. Během pátečního rozhovoru s reportéry sdělil, že se na oficiální cestu do Francie „velmi těší“. „Myslím si, že to bude něco opravdu, opravdu speciálního,“ prohlásil Trump.

Na rozdíl od ruského prezidenta Vladimira Putina či tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se Trump nezúčastní sobotního mírového fóra. Bezpečnostní poradce John Bolton uvedl, že má prezident „mnoho důležitých problémů, které musí řešit“.

Návštěvu Donalda Trumpa v Paříži budou v sobotu provázet demonstrace. Francouzské úřady podle České televize povolily na nedělní 14. hodinu protest levicových stran, nevládních organizací a dalších aktivistů. Té by se měly zúčastnit tisíce lidí. Největší shromáždění se uskuteční na náměstí Republiky.

Oslavy vyvrcholí v neděli

Příměří, které ukončilo boje na západní frontě první světové války, bylo podepsáno ve francouzském Compiègne 11. listopadu roku 1918. Oslav stého výročí se ve Francii zúčastní desítky státníků z celého světa. Českou republiku bude v Paříži zastupovat premiér Andrej Babiš. „Paříž bude hostit 98 zahraničních delegací, 72 šéfů států či vlád, kteří přijedou na oslavy konce první světové války nebo na mírové fórum,“ cituje Česká televize francouzského ministra vnitra Castanera.

I was proud to represent our country at Thiepval with President @EmmanuelMacron today. The battlefields of France are scarred by the horrors of war, and this was an important moment of reflection with our friends and partners in Europe. pic.twitter.com/3sUaj0gguk — Theresa May (@theresa_may) November 9, 2018

První oslavy a setkání politiků proběhla již v pátek. Prezident Macron se společně s britskou premiérkou Theresou Mayovou zúčastnil slavnostního pietního aktu na francouzsko-britském pohřebišti Thiepval- U tamního památku společně položili věnec a navštívili hřbitov.



Vrcholem oslav budou nedělní vojenská přehlídka, slavnostní obřad pro zástupce zemí, které se války zúčastnily a ceremoniál u Vítězného oblouku, na kterém Emmanuel Macron pronese projev. Ten podle České televize začne přesně v jedenáct hodin, tedy ve stejnou dobu, kdy bylo před stovkou let podepsáno příměří. V půl druhé odpoledne pak zahájí třídenní Pařížské mírové fórum.