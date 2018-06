Nechali zemřít desítky migrantů v mrazícím voze. Pašeráci dostali 25 let vězení

Maďarský soud potrestal 25 lety vězení čtyři pašeráky lidí, kteří mají na svědomí smrt 71 migrantů. Ti se v roce 2015 dusili v chladírenském voze. Ti se v roce 2015 dusili v chladírenském voze. Pro čtyři členy gangu žádala prokuratura doživotí za vraždy.

Rakouská policie našla v odstaveném chladírenském voze desítky mrtvých běženců.Foto: ČTK/AP/Ronald Zak

Mrtvá těla 71 udušených migrantů objevila rakouská policie 27. srpna 2015 v opuštěném uzavřeném chladírenském autě u dálnice nedaleko hranic s Maďarskem. Jednalo se převážně o Syřany, Iráčany a Afghánce, mezi kterými bylo i osm žen a čtyři děti.

Podle závěrů maďarských vyšetřovatelů řidič nákladního automobilu slyšel, že dusící se migranti zoufale bouchají na dveře nákladního prostoru, který se zevnitř nedal otevřít, ale na příkaz šéfa odmítl zastavit.

„Pachatelům bylo jasné, že jsou ve hře životy migrantů, ale upřednostnili vlastní zisk. Pokud by je totiž včas nedoručili do Rakouska, přišli by o sto tisíc eur,“ prohlásil maďarský prokurátor.

Hlavou pašeráckého gangu byl 30letý Afghánec, jenž v Maďarsku získal status mezinárodně chráněné osoby, o který později přišel. Ostatní členové pašerácké skupiny jsou bulharští občané. Jeden z nich je stále na útěku, a proto je souzen v nepřítomnosti.

Podle obžaloby skupina v období od února do srpna 2015 přepravila od maďarsko-srbských hranic do západní Evropy celkem kolem 1200 lidí a vydělala na tom statisíce eur (miliony korun). V 31 případech byly podmínky transportů nebezpečné.