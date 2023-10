Palestinská teroristická organizace Hamás je známá svou propracovanou sítí podzemních tunelů. Umožňuje jim pašovat zboží přes egyptskou hranici, provádět překvapivé útoky na Izrael a využívat zajatce jako lidské štíty.

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás vystavěli spletitou síť podzemních tunelů, které jim dávají výhodu v asymetrické válce. | Foto: Profimedia

Takzvané metro Gaza je jednou z nejdůležitějších zbraní Hamásu. Spletitá síť podzemních tunelů je jedinečná tím, že se nachází pod velmi hustě osídlenou oblastí.

Jejich stavba začala v Gaze podle portálu BBC před téměř dvaceti lety. Už od začátku je kontroverzní. Teroristé na výstavbu totiž měli využít peníze poskytnuté na pomoc Gaze, tisíce tun cementu byly původně určených na opravu budov zničených v předchozích válkách. Odborníci podle serveru CNN tvrdí, že se kopáči museli zavrtat hluboko pod zem a vyhloubit tunely jen s pomocí základních nástrojů.

Všestranné využití

V době největšího rozmachu využíval Hamás společně s dalšími militantními skupinami téměř 2500 tunelů dlouhých neskutečných 500 kilometrů vedoucích pod egyptskou hranicí pro pašování komerčního zboží, zbraní, raket a paliva.

Uvnitř podzemních tunelů Hamásu:

Zdroj: Youtube

V dalších letech začal Hamás a další frakce stavět tunely i k útoku na izraelské síly. Přeshraniční tunely bez opevnění se ale podle expertky na podzemní válčení pracující na Reichmanově univerzitě v Izraeli Daphné Richemond-Barakové liší od těch uvnitř Gazy. Pod obydlenou oblastí jsou tunely pohodlnější, vybavené pro delší a trvalou přítomnost a skrývají se v nich velitelé a řídicí střediska. „Jsou vybaveny elektřinou, osvětlením a dokonce kolejištěm,“ vylíčila odbornice.

Lidské štíty

Tunely nabízejí Hamásu výhodu hlavně v asymetrickém válčení, čímž negují některé technologické výhody pokročilejší armády, kterou jsou Izraelské obranné sily (IDF). Jsou strategicky umístěné pod civilní infrastrukturou a jejich vchody jsou ukryté ve spodních patrech domů, škol, mešit a dalších veřejných budov. IDF opakovaně tvrdí, že se Hamás skrývá uvnitř průchodů pod domy obydlenými nevinnými civilisty z Gazy.

Vraťte mě k rodině, prosí dívka. Hamás začal zveřejňovat videa s rukojmími

Zničení tunelů je podle odbornice problematické. Povede totiž ke značným ztrátám na životech, a to na izraelské i palestinské straně a i u rukojmích. „Hamás je velmi dobrý v používání lidských štítů. Do tunelů by mohl jednoduše umístit izraelské, americké a další rukojmí,“ uvedla Richemond-Baraková. Navíc hrozí, že se při bombardování tunelů zřítí i blízké obytné budovy.

Tunely v Gaze:

Zdroj: Youtube

Tunely představují rovněž smrtelnou hrozbu pro izraelské jednotky. „Mohou je nechat vstoupit do sítě tunelů a nakonec je vyhodit do vzduchu. Vojákům může také v podzemí dojít kyslík a jejich záchrana je prakticky nemožná,“ řekla. Najít podzemní síť je rovněž jako hledat „neviditelné“. Bývalý šéf izraelské bezpečnostní služby Avi Dichter mrazivě dodal, že tunely se podle něj stanou „největším hřbitovem na světě“.