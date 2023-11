Z Pásma Gazy se do Egypta dostali první cizinci a zranění Palestinci

ČTK

Z palestinského Pásma Gazy se ve středu dostali přes přechod Rafáh do Egypta první cizinci a lidé s dvojím občanstvím od 7. října, tedy od začátku války Izraele s palestinským hnutím Hamás. Zároveň sanitky přivezly do Egypta první zraněné Palestince. Celkem je v Egyptě očekáváno osm desítek vážně zraněných Palestinců a přes Rafáh by mělo z Pásma Gazy odejít přes 500 cizinců či lidí s dvojím občanstvím. Odchody cizinců by měly zřejmě následovat i v dalších dnech, harmonogram ale není znám.

