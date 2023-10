Pásmo Gazy zasáhlo silné ostřelování. Izrael zahajuje pozemní invazi, píší média

Palestinské Pásmo Gazy večer čelilo největšímu izraelskému ostřelování od 7. října, informovala agentura AFP. V Pásmu Gazy bylo zároveň přerušeno internetové i telefonické spojení. Silné ostřelování směřovalo i z Pásma na Izrael. Rozšíření vojenských operací v Gaze je zřejmě postupným začátkem rozsáhlé pozemní invaze, sdělili televizi CBS News dva američtí činitelé. Izrael to zatím nepotvrdil, serveru listu The New York Times (NYT) ale řekl, že izraelští vojáci a tanky jsou v Gaze.

Izrael odpověděl na útoky Hamásu ostřelováním Pásma Gazy. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia