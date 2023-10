Pásmo Gazy zasáhlo silné ostřelování. Izrael zahajuje pozemní invazi, píší média

ČTK

Palestinské Pásmo Gazy čelilo v pátek večer největšímu izraelskému ostřelování od 7. října, informovala agentura AFP. V Pásmu Gazy bylo zároveň přerušeno internetové i telefonické spojení. Silné ostřelování směřovalo i z Pásma na Izrael. Rozšíření vojenských operací v Gaze je zřejmě postupným začátkem pozemní invaze, sdělili televizi CBS News dva američtí činitelé. Izrael to nepotvrdil, listu The New York Times (NYT) ale řekl, že izraelští vojáci a tanky jsou v Gaze.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Izrael odpověděl na útoky Hamásu ostřelováním Pásma Gazy. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia