Izraelský úder na Rafáh zabil nejméně dvacet lidí, včetně dětí, píše Al-Džazíra

ČTK

Izraelská armáda v noci na úterý ostřelovala město Rafáh na jihu Pásma Gazy, zemřelo při tom nejméně 20 lidí, včetně dětí a žen, tvrdí palestinské úřady podle televize Al-Džazíra. Rovněž server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na palestinská média informoval o izraelském leteckém úderu na Rafáh, podle něj zemřelo 12 lidí. Připomněl také, že zprávy nelze ověřit. Izraelská armáda to nekomentovala.

Zranění Palestinci po izraelském bombardování města Rafáh na jihu Pásma Gazy. | Foto: ČTK