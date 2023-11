Telefonní linky, mobilní komunikace a přístup na internet jsou v Pásmu Gazy, obleženém izraelskou armádou, opět „kompletně přerušeny“, ohlásila dnes podle tiskových agentur palestinská telekomunikační společnost Paltel.

Životní podmínky v palestinské Gaze | Foto: Profimedia

„S politováním musíme oznámit našim krajanům v milované zemi úplné přerušení komunikace a internetových služeb v Gaze,“ citovala agentura AFP ze sdělení společnosti, která je podle agentury Reuters největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v Pásmu Gazy.

V neděli Paltel oznámil, že v Pásmu Gazy opět začíná fungovat internet a telefonické spojení, které byly od pátku vyřazeny z provozu.

Izrael zahájil bombardování Gazy po útoku islamistického hnutí Hamás na jižní Izrael, při kterém podle izraelských úřadů 7. října zahynulo asi 1400 lidí, zejména civilistů. Úřady v Pásmu Gazy, kde Hamás vládne, tvrdí, že při odvetných izraelských útocích od té doby zahynulo více než 8500 Palestinců. Izrael prohlásil, že cílem jeho operace je vykořenit Hamás.

Z Pásma Gazy začínají přes hraniční přechod Rafáh prchat do Egypta první cizinci, uvádí agentury AFP a AP i katarská televize Al-Džazíra, která přinesla záběry velké skupiny lidí mezi branami hraničního přechodu. Kromě skupiny cizinců a lidí s dvojím občanstvím by mělo být do Egypta převezeno i osm desítek vážně zraněných Palestinců. Podle BBC přijely ráno z Egypta do Pásma Gazy sanitky, zatím není jasné, zda už některé odjíždí zpět.

Pásmo Gazy od 7. října z civilistů opustily jen čtyři osoby, které Hamás unesl. Stále jako rukojmí drží přes dvě stě lidí. Po zahájení pozemní operace v Pásmu Gazy v pátek večer izraelská armáda osvobodila v pondělí jednu izraelskou vojačku.

Izrael po útoku Hamásu, který vládne v Gaze od roku 2007, uvalil na Pásmo Gazy totální blokádu. Zastavil dodávky vody, elektřiny, potravin, léků či pohonných hmot. Dodávky vody minulý týden částečně obnovil, ale jen v omezeném množství. První humanitární pomoc se do Pásma Gazy dostala až 21. října, dosud tam ale Izrael povolil vstup jen asi 120 kamionům s pomocí.