Pátrači objevili argentinskou ponorku San Juan. Zmizela před rokem

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 800 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Všeobecný administrativní pracovník/ce / asitent/ka. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18800 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: z: 16.11.2018 , Rozšiřujeme tým - hledáme administrativního pracovníka do zaběhlého eshopu., Nabízíme stabilní zaměstnání v neustále se rozrůstající firmě, práci pouze na ranní směnu s pracovní dobou od 7:30 do 16:00 hod, do budoucna možnost kariérního postupu. Práce je vhodná i pro šikovné absolventy., Požadujeme pečlivost, přesnost a zodpovědnost při plnění práce, schopnost práce jak samostatně, tak v týmu, komunikativnost, logické uvažování, cit pro vykonávanou práci, bezchybnou češtinu, uživatelskou znalost práce na PC, psaní všemi deseti výhodou. Aktivní angličtina nebo polština výhodou., Náplní práce je podpora celého kancelářského týmu, kontrola faktur, vedení docházek a další běžné administrativní agendy., Nástup ihned nebo v dohledné době. , Kontaktujte nás písemně na email: pracovni-pozice@dona-shop.cz, do předmětu napište: administrativní pracovník. Pracoviště: Miroslav konečný pracoviště nový jičín, . Informace: Pavlína Straková, .