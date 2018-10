Pátrací tým zřejmě našel trup zříceného letounu. Indonésie vyslala potápěče

„Včera odpoledne jsme zachytili signál z hloubky zhruba 35 metrů,“ řekl agentuře Reuters Haryo Satmiko z národní rady pro bezpečnost v dopravě. Signál z mořského dna měl zachytit jeden z lokátorů, použitých k pátrání po takzvaných černých skříňkách, tedy zařízeních, ukládajících komunikaci z pilotní kabiny a letové záznamy.

„Věříme, že jsme nalezli část trupu letu JT610,“ řekl v rozhovoru pro televizní stanici TV One šéf indonéské armády Hadi Tjahjanto. Ve středu ráno byl na místo vyslán tým potápěčů, kteří mají získaná data ověřit a trosky letounu nalézt.

Je pravděpodobné, že při nehodě zahynulo všech 189 lidí na palubě včetně posádky. Úřady čelí tlaku pozůstalých, kteří požadují urychlené objasnění incidentu. Doposud se záchranářům podařilo objevit jen několik kusů zříceného stroje a části lidských těl. U policejní nemocnice, kam byly převezeny dosud nalezené ostatky, se shromáždily desítky příbuzných. Forenzní experti se nyní pokusí o identifikaci obětí pomocí testů DNA.

Experts carry out the grim task of identifying debris recovered after Lion Air #JT610 crashed in Indonesia pic.twitter.com/9ISEGxHAMT

Na pobřeží indonéského okresu Karawang na východ od Jakarty bylo kromě trosek a lidských ostatků nalezeno i 52 občanských průkazů a cestovních pasů. Přístav v hlavním městě, kde týmy záchranářů prohledávají nalezené trosky, navštívil i indonéský prezident Joko Widodo.

„Nepřestávám se modlit za zázrak, ačkoli vím, logicky, že se letadlo potopilo do oceánu,“ řekl Reuters Toni Priyono Adhi, jehož dcera byla mezi pasažéry letu JT610 z Jakarty na Sumatru. „Jako rodič ale doufám v zázrak.“

Hlavním cílem potápěčů je v tuto chvíli nalezení černých skříněk. Ty by mohly napovědět, proč se téměř nové letadlo zřítilo do oceánu jen několik minut po startu. Boeing 737 MAX 8 společnosti Lion Air byl v provozu teprve od srpna letošního roku.

Kapitánem letu byl zkušený pilot Bhavye Suneja, který pro Lion Air pracoval od roku 2011 a měl nalétáno více než 6000 hodin. Krátce po vzletu podle agentury Reuters požádal o povolení vrátit se zpět na letiště. Letová kontrola sice povolení udělila, stroj se ale krátce poté zřítil.

My Condolences? r with their loved one's who lost their lives in this deadly Crash??..!! Hoping the investigation will Speed up..!!#Plane_Crash#Lion_Air_Flight_610 pic.twitter.com/oxrx7QGHzP