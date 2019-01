Chlapec jménem Julen se do úzkého 110 metrů hlubokého vrtu zřítil 13. ledna, když se společně s rodinou vydal na nedělní oběd v přírodě. Týmy expertů pracovaly ve dne v noci na vykopání dalšího tunelu, který by umožnil přístup k vyvrtané šachtě.

„V půl druhé v noci záchranné týmy dosáhly části vrtu, kde se podle předpokladů Julen mohl nacházet. Objevili zde bezvládné tělo maličkého,“ potvrdil v sobotu ráno Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, vládní představitel pro oblast Andalusie.

Tragédii, která se odehrála v horské osadě nedaleko vesnice Totalán, sledovaly od prvního dne statisíce Španělů. K pokusu o záchranu chlapce zorganizovaly úřady rozsáhlou a náročnou operaci, kterou komplikovaly vrstvy tvrdé skály.

Rescuers have recovered the body of a two-year-old boy which been trapped in a well in southern Spain pic.twitter.com/HUpAGIemdK

Vrt, který sloužil k hledání podzemní vody, měl v průměru pouhých 25 centimetrů. Pro dospělou osobu byl tedy příliš úzký. Odborníci proto hledali alternativní řešení, přičemž jedním z nich bylo právě vykopání nového paralelního tunelu, který by přístup do šachty v hloubce zhruba 70 metrů, kde se tělo dítěte mělo podle předpokladů nacházet, umožnil.

Během dvou týdnů museli záchranáři opakovaně použít výbušniny, aby si prorazili cestu neprostupným terénem. „Museli jsme být opravdu velmi opatrní, tady vládne hora,“ popsal složitost záchranných prací mluvčí civilní stráže Jorge Martin.

Během pátrání se podařilo objevit několik vlasů, které podle testů DNA patřily malému chlapci. Nepodařilo se však navázat jakýkoli vizuální či verbální kontakt. Navzdory tomu však úřady odmítly spekulovat o tom, zda dvouletý Julen mohl přežít.

Parents of a two-year old boy trapped in a well for nearly two weeks in Spain have attended a vigil, as the search operation entered its most dangerous phase pic.twitter.com/h8xNqD8llO